El extraño caso de la plata enterrada en un patio del barrio Municipal, San Martín. Piden ocho años de prisión para un acusado

El tribunal intenta determinar si ese dinero, es el botín que una banda se llevó durante un asalto a una casa en 2015. Hay un acusado y el fiscal pidió ocho años de prisión. Un caso extraño.

En los últimos días comenzó un juicio en San Martín, donde se busca determinar si el dinero encontrado enterrado en el patio de una casa, se corresponde con lo robado en 2015, a un vecino del carril Norte. Se trata de una suma millonaria que incluye euros y dólares y por el caso, hay un acusado que podría ser condenado a ocho años de prisión.

Los jueces encargados de resolver el dilema son Viviana Morici, Salvador Arnal y Armando Martínez quienes deberán resolver en estos días, la acusación concreta que hizo el fiscal Oscar Sívori, quien durante su alegato aseguró que el dinero encontrado en una casa del barrio Municipal es el que le robaron a Risiero Escudero, durante un violento asalto en 2015.

El hecho ocurrió en la noche del 11 de febrero de 2015, cuando tres delincuentes encapuchados ingresaron a la casa de Risiero Escudero y de su esposa. El matrimonio fue amenazado, golpeado e incluso, hasta corrió la posibilidad de que la banda decidiera cortarle un dedo al hombre, con la idea de que confesara dónde estaba el dinero. Los investigadores siempre creyeron que alguien vendió a Escudero y que le dijo a los delincuentes que en su casa había mucho dinero.

Finalmente y luego de un asalto que duró casi tres horas, la banda dio con el botín: 40.000 dólares, 10.000 euros y 30.000 pesos, según denunció Escudero. Los ladrones escaparon del lugar, posiblemente en un vehículo que los esperaba en la zona.

Pasaron los meses y la investigación del caso nunca avanzó, pero a comienzos de julio, Escudero recibió una llamada anónima en su casa, donde alguien le decía quiénes habían asaltado su casa: daba cuatro nombres, entre ellos el de Eduardo Maidana. Con ese dato y buscando reactivar la investigación de su caso, Escudero fue a la fiscalía pero lo cierto es que no hubo avances.

Sin embargo, pocos días después y gracias a una investigación que llevaba adelante una fiscalía de Choele Choel, en Río Negro, la justicia de esa provincia ordenó un allanamiento a la casa de Maidana, sospechoso de haber participado en aquella provincia. La medida ordenada incluyó además un segundo allanamiento a la casa de la suegra de Maidana.

De esos procedimientos hubo resultados: en la casa de la suegra de Maidana, la policía encontró enterrada en el patio, una fortuna en dinero: más de 11.000 euros, unos 130 mil dólares y casi 440.000 pesos; además, en lo de Maidana y oculto detrás de unos muebles los investigadores dieron con unos papeles que el fiscal Oscar Sívori definió como “la contabilidad” del dinero encontrado en la casa de la mujer. Para el fiscal, está claro que la plata enterrada no es de la mujer sino de Maidana, y también tiene por acreditado que el dinero, en definitiva, salió de la casa de Escudero.

Durante sus alegatos, Sívori sostuvo que hay una serie de indicios que llevan a concluir que Eduardo Maidana, en compañía de otros dos, cometió el asalto en la casa de Escudero, durante aquella noche calurosa de febrero de 2015. Y para sostener su argumento señaló que hay testigos que ubican a Maidana en la zona del robo, en los días previos al hecho; también recordó la llamada anónima que lo menciona; dijo además que tras los allanamientos se encontró la plata y también “la contabilidad” que demuestra que Maidana tenía control sobre ese dinero; finalmente y tras recordar que la dueña de la casa es una empleada municipal, que “difícilmente” podría tener semejante cantidad de dinero enterrada en el patio, Sívori sostuvo que no hay otros robos en los que se haya denunciado la pérdida de euros. “Solamente ese caso y solamente en ese caso se perdieron billetes de 500, que son muy difíciles de conseguir y que estaban en el pozo del barrio Municipal”, dijo el fiscal, que pidió una condena para Maidana de ocho años de prisión.

En la vereda de enfrente, los defensores que pidieron la absolución de los acusados, señalaron entre otras cosas que no se puede tomar un llamado anónimo como soporte de toda una investigación; además, aseguraron que hubo contradicciones entre los testigos, que los papeles en la casa de Maidana no son “contabilidad” del dinero y que no hay manera de relacionar la plata aparecida en la casa de la suegra de Maidana, con el acusado y con el robo a Escudero.

En los próximos días, el tribunal dictará sentencia.

(Ulises Borderil)