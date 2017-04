El fiscal Garay avanza en la figura de la asociación ilícita para el ex intendente Salgado en el tema de los cheques sin fondo

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo del Santiago Garay, emitió un comunicado sobre la decisión tomada acerca de los cheques liberados en la comuna santarrosina en la gestión del ex intendente, en donde se ordena la suspensión del pago de cheques diferidos que están siendo investigados por el juzgado de la provincia de Mendoza.

Este proceso significa que, en la causa madre penal que está tramitando Garay, donde se investiga la Asociación Ilícita de otros delitos cometidos por el gobierno municipal anterior, se ha pedido al municipio el informe de todos los procesos y expedientes ejecutivos de que permitieron la liberación de cheques a los defectos tal de vincularlos a la causa penal que se investiga.

A raíz de esta determinación judicial, se van a suspender los procesos de ejecución de cheques, a la espera de que salga una sentencia o se avance en la investigación penal.

La Intendente de Santa Rosa, Norma Trigo, afirmó que esta noticia fue recibida por el cuerpo de Asesoría Letrada de la municipalidad, y que determina el inicio a un proceso para la solución de un problema que se tenía desde que se inició prácticamente la gestión interina, en donde se reclamó esos cheques, que sin su debido expediente habían sido librados, y que no habían cumplido con esas obligaciones, es decir, la responsabilidad de responder por esos cheques que se libraron y no tenían los debidos fondos.

Cheques sin respaldo legal

“Todos esos cheques no tienen el respaldo legal, por lo tanto no se pudo intervenir en el proceso de verificación de deuda. No tienen expediente que los justifique y la mayoría de ellos son a través de acuerdos o asociaciones no muy lícitas o legales. Esto asciende a una suma de casi $20.000.000 (veinte millones de pesos), que nos estaban reclamando y que en realidad significaba mucho dinero, es mas de casi dos meses coparticipación provincial. Hemos logrados que todos estos cheques sean remetidos y han sido pedidos a través de la fiscalía de delitos económico, que tiene a su cargo el Dr. Garay”, señaló la jefa comunal.

Norma Trigo, mediante Asesoría Letrada, puso a disposición estos cheques para que formen parte de la causa por asociación ilícita, que se lleva contra el ex Intendente y funcionarios de la municipalidad. En esa gestión, los cheques se emitían al portador sin un debido expediente, es decir, acciones que se llevaron a cabo durante el año 2014, 2015, y parte del 2016 en Santa Rosa. La mayoría de ellos son con un importe superior a los $100.000. La Intendente remarcó que librar cheques no es lo correcto. Además, desde la gestión actual se hizo una denuncia, porque existía una cuenta que no estaba registrada en el sistema operativo de la municipalidad que era en Banco Santander. Sobre esta cuenta se libraban cheques.

El Asesor Letrado de la Municipalidad de Santa Rosa, Mario Rivero, afirmó que la ejecución de cheques no es una ejecución común y corriente, sino que hay un proceso administrativo y regular de fondo, que se incumplió, dando surgimiento a los cheques emitidos irregularmente y que serán investigados.

El fiscal Garay, investigará en profundidad los cheques liberados, a los efectos de determinar las cadenas de endorso de los cheques, cómo fueron emitidos y si las firmas son las correspondientes. De esta manera se determinará si existió o no una asociación ilícita en la gestión anterior compuesta por funcionarios y terceros. El municipio sigue alerta el procedimiento de Garay y ha puesto todo a disposición para que se avance en la causa de la investigación penal de fondo. Esta decisión, tiene sobre el Municipio una consecuencia directa e inmediata quedando todo supeditado a la investigación penal.

Optimismo

En la Municipalidad de Santa Rosa existe un clima optimista, en donde se cree que esto es el primer pasó altamente vinculado el expediente del juzgado por la ejecución de cheques librados con las causas penales por la que se investiga a Salgado y varios de los que fueron sus funcionarios.

El Ejecutivo actual afirmó que se están haciendo todas las gestiones necesarias para que Santa Rosa no se vea perjudicada, ya que estas decisiones ilegales durante la gestión Salgado, perjudican directamente al vecino, al empleado y a todos los que están relacionados con la comuna.