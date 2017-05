El gobierno busca sumar más familias temporarias

Asegura que “son vitales en una situación crítica y hoy hay solamente 28 familias temporarias. Para el Gran Mendoza, se busca al menos triplicar esa cantidad.” La selección, los requisitos y la fundamentación de Avome, entidad que articula el programa. Una campaña basada en testimonios (videos).

Para contar con la cantidad de familias temporarias que demanda hoy el Gran Mendoza, se abrió la convocatoria a la mayor cantidad de grupos familiares predispuestos a recibir a niñas y niños de forma temporaria. Los chicos están en una situación vulnerable y por eso es fundamental el cariño que brinda un núcleo familiar.

Bajo la premisa “Por un tiempo en tu familia, por siempre en el corazón”, la campaña de bien público invita a sumarse a esta iniciativa solidaria que tiene como eje resguardar a las niñas y niños más frágiles de Mendoza.

El Programa Familia Temporaria busca brindar cuidado y protección temporal a los menores que han sido separados de su familia por presentar situaciones de vulneración de derechos. Las familias voluntarias y solidarias se ofrecen a resguardarlos mientras dure la medida excepcional de protección.

Hoy hay sólo 28 familias temporarias que cuidan de estos chicos y al menos se busca triplicar esa cantidad. Los postulantes son seleccionados y si bien hay varios requisitos para calificar, el punto de partida es brindar un espacio donde el niño pueda manifestarse tal cual es para enriquecer su persona. Así, queda claro que las familias temporarias son vitales en una situación crítica.

La modalidad de familias temporarias está vigente en Mendoza desde 2000 como primer antecedente. Desde 2014, se decidió potenciarla y más aún desde 2016. Con el cierre del programa de Familia Cuidadora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), este proyecto cobró aún mayor vitalidad a partir también de la participación de la Asociación de Voluntarios de Mendoza (Avome).

La experiencia de las familias temporarias se da en otros lugares de Argentina como Tucumán, Salta, Buenos Aires y Santa Fe, que tienen programas similares.

Opinión: la familia en la construcción de la manera de ser

La presidenta de Avome, Alicia Beines de Mayorga, fundamenta el rol de la familia para que la experiencia que el niño vive en este marco colabore en la construcción interna de su ser persona.

“Mientras el niño permanece en familia temporaria, escribe una pequeña pero importante parte de su libro de vida. La neurociencia lo comprueba y demuestra que esta experiencia le aporta nutrientes psíquicos y afectivos a los cuales el niño puede retornar, encontrarla en su historia personal y traerla a su presente para sentirse fortalecido, en cualquier etapa de su vida”, explica Alicia Beines.

“Las personas somos seres en relación. ‘No existe un yo sin un tú’, dice Martín Buber, filósofo y escritor. A solas no nos realizamos plenamente, esto es válido para las niñas y niños, y también para los adultos que integran la familia. De la soledad salimos a través del encuentro y nuestra vida se enriquece en la medida en que más encuentros somos capaces de realizar”, señala la titular de Avome. Y continúa: “La experiencia de recibir un niño o niña en el seno familiar es un verdadero encuentro. No aporta nada material, no nos deja dinero en las manos, pero espiritualmente experimentamos la alegría de haber brindado amor a un niño que lo necesitaba. El enriquecimiento de la familia está en haber vivido un tiempo colmado de valores. Así, la familia recibe una inmensa satisfacción de haber aportado a la vida de un niño o niña una experiencia que siempre llevará consigo y a la vez ella, como familia, ha crecido, descubre su potencialidad de dar sin esperar nada a cambio, experimenta el verdadero amor que es oblativo, es dar y darse”.

Inscripciones y requisitos

Los niños que participan en este programa no son niños para adopción y las familias voluntarias no pueden estar inscriptas como aspirantes para tal fin.​ Los requisitos fundamentales para las personas son:

–Ser menor de 55 años.

–Tener hijos o experiencia en crianza.

–Contar con una red familiar o personas cercanas que puedan colaborar con las tareas.

–Tener disponibilidad de tiempo.

–Ser pacientes, contar con flexibilidad y creatividad para con los niños.

Para inscripciones y donaciones, la sede de Avome se ubica en Armani 1800 de Godoy cruz, en el predio del Instituto 20 de Junio, y atiende de 9 a 18.

​Los teléfonos de contacto son 261 4187237, 4281149 y 427041; Marcela Frías: 261 6564210. Correos: administracion@avome.com.ar; trampmayorga@yahoo.com.ar, marcelafrias97@yahoo.com.ar.