El Gobierno dispone un aumento en la pensión Malvinas Argentinas

El Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, dispuso un aumento en las pensiones para los veteranos y caídos en Malvinas, que constará del 15,7% retroactivo a enero del 2018 y el pago se realizará con el sueldo de abril.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, anunció que “por medio del Decreto 401/2018 del 28/03/18, se ha dispuesto el incremento del monto de la pensión honorífica Malvinas Argentinas con pago retroactivo a enero del 2018 para todos nuestros héroes que será del 15,7%, distribuido de la siguiente manera: 5% en enero; 5,2% en junio y 5,5% en noviembre, no acumulativos. El pago con el aumento correspondiente a enero impactará en el sueldo de abril”.

Hay que mencionar que durante los meses de mayo y julio del 2017 se realizó el Censo a excombatientes que finalizó con 344 censados, operativo provincial que fue posible con la colaboración de las oficinas del Registro Civil de Mendoza. Dicho censo fue solicitado por la Asociación de Ex combatientes de Malvinas.

Las edades de los 344 censados corresponden a una mayoría de entre 55 y 70 años y una minoría de más de 70 años. También se pudo determinar la zona geográfica en la que residen los excombatientes: 226 en el Gran Mendoza y el resto, en las zonas sur y este de Mendoza como también en el Valle de Uco y en Buenos Aires.

Cornejo ha asignado 41 pensiones honoríficas “Malvinas Argentinas”

Al mes de marzo de 2018, han sido asignadas por el gobernador Alfredo Cornejo, 41 pensiones honoríficas a los excombatientes de Malvinas. Hay que señalar que dos pensiones más fueron solicitadas a fines de febrero de 2018 y ya están en trámite.

Garay destacó que de las 41 pensiones otorgadas durante la gestión del Gobernador Cornejo, 14 fueron solicitadas desde el inicio del mandato del ex gobernador Pérez, por lo que se desprende que durante los 4 años, Pérez no otorgó ninguna pensión a los ex combatientes de Malvinas.