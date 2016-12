El gobierno hará un gigantesco operativo por las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Participarán todos los ministerios y abarca medidas de seguridad, diversión nocturna, festejos al aire libre, transporte y salud, entre otros. El detalle por área. Las campañas de bien público. Las fiestas privadas y dónde denunciar.

Servicios Públicos: transporte, agua y electricidad

Frecuencia del transporte público, taxis, remises y precauciones: El servicio urbano, metrotranvía y el de media y larga distancia, funcionarán el viernes 23 y 30 de diciembre con frecuencias normales.

El sábado 24 y 31 lo harán con las frecuencias habituales en estos días, pero hasta las 21.30, en tanto el 25 y 1 de enero los colectivos estarán prestando el servicio con las frecuencias de un día domingo.

Ante la reducción del servicio de transporte público desde la Secretaría de Servicios Públicos recomiendan salir con antelación de sus hogares para llegar a horario a destino.

Lo mismo sucede con el servicio de taxi y remis, ya que en esas fechas suelen colapsar las líneas de las empresas.

Estos consejos permitirán que los usuarios no opten por servicios ilegales, ya que ante el apuro estos vehículos están a la orden del día. Es importante saber que estos coches no cuentan con seguro ante un eventual accidente, y lo más importante que no están habilitados para este fin por la Dirección de Transporte.

Agua potable

Ante inconvenientes en el servicio de agua potable el EPAS informa que en primera medida el usuario debe reclamar ante su prestador, y en caso de no recibir una respuesta podrá comunicarse con el Ente vía www.epas.mendoza.gov.ar

EPRE: 0800 222 3773 | APP EPRE Usuarios (desde el Celular)

Servicio eléctrico

Ante problemas con el servicio eléctrico, situaciones de riesgo en instalaciones eléctricas en la vía pública -cables, postes caídos o cortados, entre otros- se debe dar aviso en forma inmediata a la distribuidora correspondiente. Los números de contacto son:

EDEMSA: 0 800 3333 672

SMS: LUZ (espacio) número de NIC al 29600

EDESTE: 0 800 666 3337

Coop. Eléctrica de Godoy Cruz: 0 800 999 0756

Coop. Alto Verde: 0 800 999 4295

Coop. Monte Comán: 0260 4490033

Coop. Rivadavia: 0263 4442711 – int. 15

Coop. Santa Rosa: 0261 154534622 – Nextel: 149*3773 – 4241890

Coop. Sud Río Tunuyán: 0263 4445545

Coop. Medrano: 0263 4491051 – 0263 154561654 (Guardia)

COSPAC: 02625 480039 int 202 (Guardia)

CECSAGAL: 02625 422028 ó 422055

Espejos de agua y cómo evitar accidentes

Consejos y recomendaciones para el uso de espacios públicos y espejos de agua: los diques de nuestra provincia son profundas reservas de agua, por lo que bañarse o nadar en ellos pone constituye un riesgo.

– Está prohibido bañarse en espejos de agua y cauces debido al riesgo que suponen los terrenos acuáticos cenagosos y suelos rocosos. Lo mismo ocurre al alcanzar grandes profundidades al nadar o bañarse en ellos. Se pide a la población tener siempre presente que en los lugares donde rige la prohibición de bañarse las posibilidades de rescate son limitadas.

– El Nihuil, Los Reyunos y Carrizal son los únicos espejos de agua que tienen áreas boyadas para nadar. Son, por lo tanto, los únicos lugares en los cuales está permitido bañarse en toda la provincia.

–En Pesca y Náutica se debe cumplir con la reglamentación vigente obligatoria. Para practicar estas actividades, se debe presentar documentación habilitante expedida por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Los lugares para la obtención de los permisos y su reglamentación están disponibles en www.ambiente.mendoza.gov.ar

Está prohibido

Ingerir alcohol en los espejos de agua y zonas aledañas. Están previstas sanciones económicas para quienes infrinjan la disposición.

Navegar de 21 a 7, en todos los espejos de agua de la provincia y es obligatorio el uso el chaleco salvavidas.

Pescar en lugares en los que se ponga en riesgo la seguridad de las personas. No se deben elegir lugares escarpados o donde el suelo no esté consolidado.

– Por las altas temperaturas y los riesgos propios de la fecha, se recomienda no hacer hacer fuego para evitar incendios forestales. Es importante destacar que durante la última semana se registraron varios incendios, algunos de magnitud en distintos puntos de la provincia. Y en caso de hacer fuego en una churrasquera es imprescindible apagar completamente el fuego y las brasas.

Disfrutar del agua con menos riesgo

La campaña preventiva del Gobierno hace eje en advertir situaciones de riesgo y ser concientes, tanto adultos como menores de los riesgos como:

Bajo el agua hay elementos que te pueden dañar o atrapar: vidrios, algas, alambres, rocas, escombros, etc.

3- Sos un mal ejemplo para tus hermanos y amigos menores

4- El agua no está en condiciones higiénicas y puedes adquirir enfermedades e infecciones

5- En los cauces y canales nadie podrá asistirte en caso de que sufras un accidente.

6- Aunque el agua, en la superficie, parezca calma y lenta, existen pozos, remolinos y corrientes internas que impedirán que te mantengas en la superficie.

7- Las corrientes de agua te arrastran sin que puedas evitarlo.

8- Hay formas más sanas y seguras de refrescarse.

9- Está prohibido bañarse en cauces y canales. Resolución de irrigación 160/93

10- Muchas personas, sobre todo menores y jóvenes, han perdido su vida. Evitá producirle este dolor a tus familiares y amigos.

La Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente realizará operativos de control en todos los espejos de agua de la provincia con personal de Náutica, Guardaparques y Guardavidas.

Parque general de San Martín: controles permanentes y restricciones vehiculares

El 24 y 25 de diciembre como el 31 y el 1 de enero no se permitirá el ingreso vehicular al parque General San Martin de 8 a 20 y habrá controles permanentes de guardaparques, inspectores y Policía de Mendoza.

Así las familias que decidan pasar sus fiestas allí, podrán ingresar sin vehículo hasta las 20, por las entradas habituales.

Seguridad: más de 2000 Policías custodiarán las fiestas de fin de año

Para los festejos de Navidad y Año Nuevo, el gobierno provincial ha puesto en marcha un operativo de prevención donde se intensificarán los controles viales y de alcoholemia.

Para esto, el ministerio de Seguridad ha dispuesto afectar a más de 2000 efectivos policiales que se distribuirán en zonas comerciales, parques y zoológicos, controles viales, puestos fijos y móviles y espejos de aguas.

Los operativos comenzaron el pasado viernes 16 y se extenderán hasta el próximo 6 de enero de 2017.

En cuanto a las medidas adoptadas para los días 24 y 25 de diciembre desde la cartera de Seguridad se reforzará la prevención en zonas comerciales espacios de recreación como parques, plazas, zoológico y los tradicionales espejos de agua, ríos y cauces de riesgo, donde se tendrá mayor hincapié en la prevención de aquellos lugares que se encuentran prohibidos para esta actividad.

En materia de seguridad vial se intensificarán los controles en rutas de ingreso y egreso a la provincia y principales accesos a las ciudades cabeceras con rigurosos exámenes de alcoholemia.

En total, habrá 26 puestos fijos y 8 puestos móviles donde estarán abocados más de 150 efectivos con 18 móviles, 30 motos y 36 alcoholímetros de Policía Vial por turno con el apoyo de las direcciones de Seguridad Vial de los municipios.

Por otro lado, se harán operativos viales en zonas aledañas a boliches, el parque General San Martín, El Challao, Maipú y otros sitios.

Asimismo, las medidas de seguridad se extenderán en terminales de ómnibus, hoteles y lugares de alojamiento ya que se espera una mayor influencia de visitantes en esta época.

Fiestas privadas habilitadas y locales de pirotecnia

Desde las autoridades de control de eventos y locales informaron que son 9 las fiestas que cumplen con todas las medidas de seguridad y documentación para los festejos de Navidad.

En cuanto a la venta de pirotecnia, hay 218 locales que cuentan con la habilitación. Esta cifra muestra una significativa disminución con respecto al año pasado donde se habilitaron 347 comercios.

Fiestas privadas y línea para denuncias

Entre las principales medidas previstas por el Ministerio de Seguridad se cuenta el refuerzo de maniobras de prevención en zonas comerciales, la regulación de tránsito en las rutas de la provincia y controles de alcoholemia intensivos.

Está prohibida la modalidad canilla libre así como el ingreso de menores a fiestas donde se comercialice alcohol. Tampoco se pueden utilizar fuegos artificiales sin autorización de la Dirección de Bomberos.

Además de la autorización, las fiestas privadas deben tener: habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil, servicio de salud de emergencia contratado, plan de contingencias, personal de seguridad de ambos sexos habilitado por el Ministerio de Seguridad y contrato de alquiler de inmuebles, entre otros requisitos.

Nestor Majul, director de Relaciones Institucionales explicó: “Estamos muy satisfechos porque hemos visto que hasta hoy han cumplido casi todas de las que teníamos en trámite, están todas autorizadas para funcionar, están muy bien. Han pedido la habilitación municipal y la han conseguido, han cumplido con todos los requisitos y podría decir que hay un 95% de las fiestas están habilitadas para poder funcionar tranquilamente el 24 y 31”.

“En total son 17 fiestas habilitadas en toda la provincia. Se distribuyen de la siguiente manera: en el Gran Mendoza hay 11, hay 4 en la zona Este y 3 en el Valle de Uco”, afirmó Majul.

Horarios especiales

Apertura: a la 1.00 – corte de taquilla será a las 3.30.

Expendio y venta de bebidas alcohólicas finalizará a las 5.30.

Cierre y cese actividades está pautado para las 7.30.

La línea gratuita 0800-222-0900 recibe denuncias de fiestas clandestinas.

Campañas de bien público: seguridad vial y pirotecnia

Seguridad Vial

La segunda etapa de campaña de seguridad vial hace foco en el uso del casco, el control de velocidad y el alcohol.

Se trata de avisos que conjugan un estilo de vida armónico y familiar, con proyección sobre todo en los jóvenes, quienes ven interrumpidas sus iniciativas a partir de un accidente de tránsito.

Las imágenes muestran en primer plano jóvenes con sueños y a su familia de fondo. La frase “que tus deseos no terminen guardados en un cajón” hace referencia al mensaje de esta publicidad de bien público, que juega con las palabras y con las imágenes.

Enlaces a la campaña

Campaña de Seguridad Vial (segunda parte) – Spot 1

https://youtu.be/kd7bnIHmAJM

Campaña de Seguridad Vial (segunda parte) – Spot 2

https://youtu.be/6BHbECITXsM

Campaña de Seguridad Vial (segunda parte) – Spot 3

https://youtu.be/n3Tdytqw14Q

Pirotecnia

De vos depende que no pase es el eslogan de la campaña de pirotecnia que se reitera en las tres piezas comunicacionales y que hacen referencia a tres situaciones comunes en la fiesta: el daño de ojos y de manos con pirotecnia y el trastorno que genera el estruendo en ancianos, niños, personas con autismo, y por supuesto a los animales domésticos,

Por eso el mensaje de la Provincia es: Festejá sin pirotecnia.

Enlaces a la campaña

Festejá sin pirotecnia – spot 1

https://www.youtube.com/watch?v=w6War5HtMBo

Festejá sin pirotecnia – spot 2

https://www.youtube.com/watch?v=YLwepy1pyvI

Festejá sin pirotecnia -spot 3

https://www.youtube.com/watch?v=V9JTuTywAwg

Salud

Guardias reforzadas con equipo quirúrgico en los hospitales de cabecera y regionales, camas disponibles en terapias intensivas por cualquier eventualidad, será la modalidad para estos próximos fines de semana de fiestas de fin de año.

Ambulancias de alta complejidad en los espejos de agua – Carrizal de abajo, Potrerillos y Nihuil- así como en río Mendoza a la altura de Blanco Encalada y Cacheuta, junto a sus centros de salud en horario normal son otros puntos importantes de las medidas previstas.

Los Hospitales tendrán un refuerzo en la guardia en las diferentes especialidades con un sistema de contingencia que se activará automáticamente si se producen eventos múltiples. Además en todos los Departamentos habrá Centros de Salud que atenderán las 24 horas.

El Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) funcionará con todas sus bases operativas, distribuidas fundamentalmente de acuerdo al porcentaje de población: 10 en el Gran Mendoza, 1 en el Corredor Andino y Uspallata, 3 en el Valle de Uco, 3 en la zona Este y 2 en San Rafael, todas vinculadas al 911.

Centros de guardia para afiliados de OSEP

Nos encontramos a pocas horas de las festividades y mas allá de ser fechas en las que nos reunimos para brindar no podemos dejar de lado el hecho de que durante los festejos suelen ocurrir accidentes. Quemaduras por el uso de pirotecnia, intoxicaciones por consumo de comida o alcohol en exceso, atragantamiento por la falla en la deglución de alimentos son alguno de los accidentes más comunes de la época y a esto hay que sumar las afecciones debido a las altas temperaturas que se están registrando en estos días como deshidratación, golpe de calor, etc.

Es imprescindible reaccionar rápido ante estas situaciones y saber cuáles son los lugares donde los afiliados de la Obra Social pueden ser atendidos ante una urgencia médica. Los servicios de guardia con los que cuenta OSEP en el Gran Mendoza además del Hospital del Carmen y del pediátrico Alexander Fleming son los siguientes:

Guardia Oftamológica con coseguro $80

– Clínica Privada de Ojos Dra. Mulet

9 de julio 2142, Capital. Teléfono (0261) 4204503

Guardia las 24 horas

– Clínica de Ojos

San Lorenzo 375, Capital. Teléfonos (0261) 4497800 – 429 5656 – 0800 333 6567

Guardia activa de lunes a viernes de 19 a 22. Guardia pasiva de lunes a viernes de 22 a 24. Sábados, domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 22.

– Dyter

España 782, Capital. Teléfono (0261) 4290762

25 de mayo esquina Rivadavia. Teléfono (0261) 4230799

Montevideo 245, planta baja.

Guardia las 24 horas, rotativa en las tres sedes. Antes de concurrir consulte al 08003332525

Guardia las 24 horas

– Hospital Central. Servicio de Oftalmología.

Alem y Salta, Capital. Teléfono (0261) 4490570

Guardia las 24 horas

Guardia Odontológica

– Centro Odontológico de OSEP

Perú 1258, Capital. Teléfono (0261) 4252700

Guardia las 24 horas, los 365 días del año.

Guardia Traumatológica

– Clínica Francesa

Ejército de Los Andes 1696, Guaymallén. Teléfono 0810-333-8763

– Clínica Santa María

Federico Moreno 1519, Capital. Teléfono (0261) 4258011

– Sociedad Española

Lavalle 441, Capital. Teléfono (0261) 4231788

– Clínica Santa Clara

Av. San Martín 835, Godoy Cruz. Teléfono (0261) 4496700

El servicio de traumatología es gratuito, con atención las 24 horas, los 365 días del año, solo cuando se trate de urgencias.

Por su parte los afiliados del interior del territorio provincial en caso de una urgencia que requiera atención médica pueden consultar el siguiente listado para saber donde concurrir según la zona donde se encuentre:

Rivadavia

-Clínica del Sol

Constitución 48. Teléfono (0263)4443322

-Clínica del Este

San Martín 5577. Teléfono (0263)4442555

-Hospital Carlos Saporiti

Lamadrid s/nº. Teléfono (0263)442253

Luján de Cuyo

-Sanatorio Regional

San Martín 928. Teléfono (0261)4980224

Maipú

-Hospital Diego Paroissien

Godoy Cruz 551. Teléfono (0261)4972833 4972288

-Centro Médico Rivadavia

Rivadavia 201. Teléfono (0261)4810160

-Maipú Med

Ozamis 737. Teléfono (0261)4813122 – 4816448 – 4811824

-Consultorios Médicos Santa Lucía

Ozamis Sur 189. Teléfono (0261)4813917

-Hospital Alfredo Metraux

España 162. Fray Luis Beltrán. Teléfono (0261)4921000

General Alvear

-Hospital Enfermeros Argentinos

Emilio Civit s/nº. Teléfono (02625)422165

-Sanatorio Clínica Atuel

Fleming 292 . Teléfono (02625)422351

-Sanatorio Clínica Gasa

Carlos Pellegrini 50. Teléfono (02625)422072

San Rafael

-Policlínica Privada

Av. Hipólito Yrigoyen 985. Teléfono (0260)4433333

-Hospital Teodoro Schestakow

Cdte. Torres 170. Teléfono (0260)422580

-Hospital Español del Sur Mendocino

Av. El Libertador 950. Teléfono (0260)4423960

Malargüe

-Hospital de Malargüe

Avda. Gral. Roca y Aldao. Teléfono (0260)4471858 – 4471048

La Paz

-Hospital Arturo Illia

Caligniana 382. Teléfono (02626)421022

Lavalle

-Hospital Domingo Sícoli

Belgrano 415. Villa Tulumaya. Teléfono (0261)4941049

Tunuyán

-Instituto Médico

Av San Martín 1845. Teléfono (02622)422201 – 422739

-Hospital Antonio Scaravelli

Uruguay y Martín de Güemes. Teléfono (02622)422324

-Sanatorio del Valle de Uco

San Martín 84. Teléfono (02622)422722

San Carlos

-Hospital Victorino Tagarelli

Bernardo Quiroga 109. Eugenio Bustos. Teléfono (02622 )451166

-Centro de Salud Nº 101

Ejército de los Andes 588. Teléfono (02622)470001

-Microhospital de La Consulta

Ricardo Bustos 336.

Tupungato

-Hospital Las Heras

Las Heras y Monseñor Fernández. Teléfono (02622)488293

Santa Rosa

-Hospital Fernando Arenas Raffo

Julio A. Roca 239. Teléfono (0263)497028

San Martín

-Hospital Alfredo Italo Perrupato

Canal Costa Montecaseros y Ruta 50. Teléfono (0263)422195 – 420158

-Sanatorio Argentino

Alte. G. Brown 83. Teléfono (0263)4423443

-Clínica Ateneo

Bailén 80. Teléfono (0263)4420176

Junín

-Centro de Salud Nº 62 Oscar de Lellis

Salvador González 192. Teléfono (02623) 492300

Economía

El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a través de la Dirección de Fiscalización y Control realiza el Operativo Navidad 2016 en comercios de Mendoza.

Así verifica el cumplimiento de la Ley Nacional N° 22.802 de Lealtad Comercial para lo cual inspectores de la Dirección efectúan controles de exhibición de precios, comparación de diferencia entre precio de góndola y precio de caja, calidad y rotulación de productos alimenticios navideños.

Algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de comprar son:

– La exhibición del precio

– El precio exhibido en góndola sea efectivamente el cobrado en la caja.

– Verificar fecha de vencimiento, si fuera el caso. En la etiqueta debe figurar también el elaborador del producto.

-En el caso las latas, no deben abolladas ni oxidadas y que sus etiquetas no tienen que estar manchadas ni con líquidos derramados

El teléfono 0800-333-3492 funciona de 8 a 16 tanto para brindar más información como para denunciar irregularidades.