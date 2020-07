El gobierno provincial anuncia leves modificaciones en las medidas frente a la pandemia

Ministros provinciales anunciaron en conferencia de prensa que no se podrá alquilar cabañas con personas que no sean del núcleo familiar conviviente. Además, bares y restaurantes no podrán hacer promociones especiales por el Día del Amigo.

Este jueves el gobierno provincial anunció cómo sigue la cuarentena en Mendoza. Podrían considerarse que las nuevas medidas son leves, ya que la mayoría de las cosas continuarán funcionando de la misma manera que hasta ahora.

De la conferencia de prensa participaron la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; el Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez; el Ministro de Seguridad, Raúl Levrino; y la Ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

Ibañez aseguró: “Estamos preparándonos para convivir con esta pandemia”, a lo que agregó que no hay que “colocar la economía vs la salud”, sino que se trata de «lograr un adecuado equilibrio entre ambos”.

Las nuevas medidas anunciadas:

Bares y restaurantes no podrán realizar promociones para el Día del Amigo.

Únicamente se podrán alquilar cabañas con personas del grupo familiar conviviente.

En Lavalle quedan restringidos: el turismo interno, las reuniones familiares, celebraciones religiosas, y se suspenden bares y restaurantes para la atención al público (únicamente quedarán habilitados bajo la modalidad pase y lleve).

Queda suspendido el turismo interno en Malargüe, a excepción de en Las Leñas y Los Molles.

En relación al equipo de Salud afectado por COVID-19, Nadal afirmó: «Tenemos cien personas del equipo de salud, entre el ámbito público y privado, que están contagiados. De 17 mil personas que trabajan en el sector público de la Salud, el 0,01% se ha contagiado».

Con relación a si existe circulación comunitaria, la funcionaria expresó: “El virus está presente en la provincia de Mendoza. Desde el punto de vista epidemiológico y científico se está trabajando con Nación y evaluando si se pasa de una situación de contención a una situación de contagio comunitario”.

Por su parte, el ministro Levrino recalcó que se realizarán controles para que no haya circulación de personas entre las 23.30 y las 5.30. Además recordó que la legislatura provincial aprobó una ley que establece que los dueños de las viviendas donde se realicen reuniones clandestinas serán sancionados.

Por último, Mariana Juri afirmó que en Mendoza «somos privilegiados» por tener turismo interno.