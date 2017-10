El gobierno provincial responsabilizó a Giménez de los incidentes y lo comparó con un “patrón del conurbano bonaerense”

Con duros términos el gobierno provincial se refirió, a través del ministro de Gobierno Dalmiro Garay, a los incidentes acaecidos sobre el Costa Canal Montecaseros Sur esta mañana, cuando se estaba para inaugurar una obra de cloacas largamente esperada por vecinos de los barrios del suroeste de San Martín.

“Esta obra beneficia a 5 barrios, hay tres mil trescientos vecinos beneficiados y una obra que se comenzó en agosto de 2016 con fondos nacionales y provinciales”, arrancó.

“Parece que no se puede inaugurar obras en un municipio que no sea del signo político provincial como si los vecinos no pudiesen recibir la ayuda de la nación y la provincia. La verdad es que estamos desconcertados”, aseveró el ministro.

El funcionario provincial aseguró que “el intendente fue invitado, como corresponde, y un funcionario de alto rango de la nación debió soportar una “apareteada” del municipio con pancartas”.

Garay destacó que “los vecinos siempre estuvieron postergados con anuncios de obras que nunca se hicieron y esta obra se anunció en agosto del año pasado y se terminó ahora con fondos nacionales y provinciales”.

“Parece que esto no se puede hacer en municipios en que gobierna el Frente para La Victoria. Esta es una política incorrecta, como sucede con los patrones del conurbano de Buenos Aires y sus intendencias, que no es propio en la provincia de Mendoza”, reflexionó.

Dalmiro Garay consideró que “es la primera vez que vemos esto, incluso ha habido agresiones de parte de gente que no era de ese barrio. Se movilizó gente fuera del barrio y se empañó lo que era un gran logro para tres mil trescientos vecinos del lugar”.

Y finalizó: “Cada uno se hace cargo de lo que hace, la ciudadanía es muy responsable y sabe cuándo un político está equivocando el rumbo y es lo que hizo el intendente Giménez, al llevar a esta obra gente para insultar”.