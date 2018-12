El increíble video que muestra a un bosque que respira

¿Es posible que los bosques respiren como si tuvieran pulmones en su interior? Nuestros conceptos nos dicen que no es posible, sin embargo un vídeo parece mostrar que esto está ocurriendo.

El vídeo ha sido grabado en un denso bosque de Quebec, y muestra como el suelo cubierto de musgo sube y baja incesantemente somo si algún ser desconocido estuviera debajo. Daniel Holland compartió el vídeo en Twitter y escribió: Parece que el suelo está respirando en este bosque de Quebec”. Pueden ver el tweet a continuación:

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN

— Daniel Holland (@DannyDutch) October 20, 2018