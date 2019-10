El informe del FMI para Argentina vaticina caída del PBI e inflación del 57%

El mal pronóstico pertenece a este año y se da en medio de la Asamblea Anual de ese organismo internacional. Para el 2020 prevé menor suba en los precios.

El Fondo Monetario Internacional prevé una marcada caída en la actividad económica en la Argentina durante el año en curso y una recesión algo menor el próximo, en un contexto de elevada inflación. El organismo estima que el producto bruto interno argentino retrocederá 3,1% en 2019 y verificará una nueva contracción, de 1,3% en 2020.

La inflación terminaría el año en 57,3%, en tanto que para fines del 2020 se situaría en 39,2%. Con una desocupación que se mantendría en dos dígitos (10,6% de la población en 2019 y 10,1% en 2020), el único frente en el que se proyectan mejoras es en el externo, ya que el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos pasaría de un desequilibrio de 5,3% del PBI en 2018 a un rojo de 1,2% en el presente año y a un ligero saldo positivo -0,3%- en 2020.

Según el diario porteño ambito.com estos datos están contenidos en las Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook, o WEO), dado a conocer hoy en Washington, en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional.

Así, el FMI dejó publicado su habitual informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales para el próximo semestre, donde se descuenta que ajustará hacia la baja la tasa de crecimiento prevista, situándola en 3,2% para 2019 y en 3,5% para 2020, según calculan analistas internacionales.



De acuerdo con las últimas proyecciones del organismo financiero, el 90% de los países está experimentando debilidad en su economía y se espera que las deliberaciones de los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales se enfocarán en determinar qué medidas son necesarias para dar impulso a la economía mundial.



Al cabo de varios meses de disputas comerciales entre los Estados Unidos y China, las negociaciones entre ambos países han dejado la semana pasada algún progreso, al suspenderse momentáneamente las sanciones impuestas entre sí con aumentos de aranceles de importación.



Para el miércoles próximo está prevista la difusión del informe del FMI sobre estabilidad financiera, en el que los analistas prevén nuevas advertencias sobre los peligros que enfrentan los países más endeudados.



Para el jueves están agendadas sendas conferencias de prensa de Gerorgieva, en nombre del FMI, y del estadounidense David Malpass, presidente del Banco Mundial, los dos máximos responsables de las instituciones nacidas del acuerdo de Bretton Woods, para explicar en detalle las previsiones sobre las perspectivas de la economía global.

Ministros en Washington

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al igual que el titular del Banco Central, Guido Sandleris, mantendrán encuentros con la línea técnica del organismo multilateral en el marco del acuerdo celebrado con el FMI por el cual se le otorgó a la Argentina un préstamo por unos 57.000 millones de dólares.

Según el diario ámbito, «estos malos números de la economía que nos ubica en uno de los pocos países con alta inflación y que enfrenta una recesión prolongada reflejan que las recomendaciones o el apoyo del Fondo Monetario no estarían siendo tan efectivas como se supone. Es cierto, que Argentina ya no tenía otra opción que recurrir a un préstamo del organismo, pero también no es menos cierto que las recomendaciones del staff no están dando los resultados esperados».

(Unidiversidad)