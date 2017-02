El juicio por violencia de género a Sergio Salgado pasó a cuarto intermedio hasta el 21 de febrero

Este martes, se retomó el juicio que Barbara Dorcemaine, ex pareja de Sergio Salgado, lleva adelante por violencia de género en los tribunales de San Martín. En el día de hoy, se hicieron presentes distintos testigos que propuso la defensa. El juicio se reanudará el próximo 21 de febrero.

Varias mujeres desfilaron por la sala de tribunales e hicieron conocer su testimonio respecto a la personalidad de Sergio Salgado, negando que fuese una persona violenta. La mayoría de esas personas que se hizo presente hoy, según confió una fuente judicial, estaba bajo la tutela patronal de Salgado, por ser jefe del Ejecutivo y responsable de la administración de la comuna, cuando éste era intendente.

Un detalle hilarante fue el testimonio de una mujer que habló del “mal gusto” que tenía el ex jefe comunal para vestirse.

Otro detalle de la jornada de hoy, fue la no presentación de Beto Rosa, ex secretario de Gobierno y amigo personal de Sergio Salgado, quien no se presentó a declarar, pero envió un certificado médico que lo eximía de presentarse.

El abogado defensor de Salgado es Carlos Moyano, mientras que el de Dorcemaine, Carolina Jacky. El ex intendente llegó cerca de las 9 de la mañana y se sentó en un café cercano al Palacio Judicial de la Zona Este, mientras aguardaba el llamado de su defensor.

El 21 de febrero, cuando se reanude el debate, está previsto el testimonio de algunos médicos que atendieron a Dorcemaine, la madrugada del 14 de febrero de 2015, cuando llegó a la Fiscalía de Santa Rosa, acusando a su entonces pareja de haberla golpeado e insultado. Minutos antes, ella habría encontrado mensajes amorosos en el teléfono móvil de Sergio Salgado, que habría intercambiado con su secretaria, lo que habría disparado el enojo del ex intendente, según Dorcemaine.

Después que concluyan las testimoniales, será el turno de los alegatos y luego el tribunal -presidido por juez María del Valle Sierra- dictará sentencia. El fiscal Emiliano Ortega, acumula expedientes y ata cabos, antes del inminente pedido de condena para el ex jefe comunal de Santa Rosa durante 8 años.