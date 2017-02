El kirchnerista Zaffaroni, recargado: “Si Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco”

“Si Nisman estuviera vivo, lo ahorco”. La impactante frase, recortada de un extenso reportaje por radio, pertenece a Raúl Eugenio Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ex juez de la Corte Suprema nombrado por Néstor Kirchner, y uno de los cerebros jurídicos del equipo de abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien acusó el fiscal del caso AMIA antes de ser encontrado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.

La manifestación se produce a horas de la decisión del juez Ariel Lijo de poner en marcha la investigación y de ordenar una serie de medidas para esclarecer -dos años después- el sustento de la denuncia por encubrimiento a los iraníes acusados de atentar contra la mutual judía en 1994.

Lijo ordenó medidas de prueba en la causa por la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner

Para Zaffaroni, la denuncia contra Cristina Kirchner “se reactiva por una razón de revanchismo. Como no encuentran qué hacer, naturalmente han reabierto esta causa que no tiene ni pies ni cabeza. Esa denuncia de Nisman son 300 fojas, que si Nisman está vivo creo que lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito, un desastre, es incomprensible”.

Raúl Eugenio Zaffaroni, juez de la CIDH y asesor jurídico de Cristina Kirchner

El jurista preferido de Cristina Kirchner consideró que la acusación contra la ex presidenta “es un corte-y-pegue que se hizo por computadora, diciendo cualquier cosa. Es un tratado que quiere que configure el delito de traición a la Patria, cuando traición a la Patria requiere una guerra y acá no hubo ninguna guerra. Quiere que configure un encubrimiento, que salió el propio jefe de Interpol a aclarar que en ningún momento la Argentina pidió que se levanten las circulares rojas”.

El ex juez que estuvo más de 10 años en la Corte Suprema consideró que “es revanchismo, no entiendo por qué la reabrieron, no tiene ningún fundamento, es un disparate el escrito, es algo vergonzoso”. La declaración la hizo el jurista en una entrevista con Roberto Navarro, en radio 10.

Raúl Eugenio Zaffaroni: “Si Alberto Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco”

Alberto Nisman, el ex fiscal del caso AMIA, que denunció a Cristina Kirchner y luego apareció muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero.

La denuncia de Nisman contra la anterior presidenta por presunto “encubrimiento” de los acusados iraníes en el atentado a la AMIA quedó hoy formalmente activada, luego de que el juez Lijo dispuso la realización de medio centenar de medidas de prueba en la causa.

Además, Lijo resolvió delegar la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá llevar adelante las medidas que habían sido descartadas por el anterior juez de la causa, Daniel Rafecas, cuando cerró el expediente poco después de la muerte de Nisman por supuesta inexistencia de delito.

Así, quedó formalmente abierta la denuncia, en la que Nisman advirtió sobre la supuesta “existencia de un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados” por la voladura de la AMIA.