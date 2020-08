El Ministerio de Salud desmiente una cadena de WhatsApp con un mensaje de «profesionales de la salud»

Desde el Ministerio de Salud aclararon que no existe ninguna institución pública o privada brindando este tipo de consejos y que no tienen veracidad. Además, recomendaron la importancia de informase a través de medios oficiales.

En las últimas horas se han viralizado cadenas en las que aseguran que “los profesionales de la salud, hemos preparado este mensaje para la población, en caso de que no quiera arriesgarse a ir a un hospital de inmediato”. Desde el Ministerio de Salud aclararon que no existe ninguna institución pública o privada brindando este tipo de consejos y que no tienen veracidad.

Además, recomendaron la importancia de informase a través de medios oficiales. Especialistas aseguran que, antes de difundir este tipo de mensajes a otros usuarios, deben comprobar la certeza de los mismos para no caer en falsas noticias que no hacen más que alarmar a la población Una vez que se haya corroborado que la información es falsa, se debe advertirlo en el entorno familiar para terminar con este tipo de noticias erróneas.

«Por otro lado, se aconseja siempre informarse de las noticias que se publican en los portales oficiales», finalizaron desde el Ministerio.