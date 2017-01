El olvido de nuestros poetas: la falta de reedición de sus obras atentan contra la memoria

La falta de espacios físicos que los recuerden y la no reedición de sus obras, atentan con su memoria

Hace unos días, hurgando unos estantes de libros de poesía en una librería de Santa Rosa, La Pampa, encontré, para mi gran regocijo, 5 obras del inmenso poeta mendocino Armando Tejada Gómez.

La emoción fue total. La incredulidad también. Toda una vida buscando algún ejemplar y nada. Solo habitaba en mi biblioteca, en soledad, Los Telares del Sol. Los demás, fotocopias de trabajos encontrados en distintas provincias.

Al publicar la novedad en mi muro de facebook los comentarios hablaban de hallazgo maravilloso, joyas, qué grande!, qué suerte!, y otros que no se pueden reproducir. ¿Los motivos de tales expresiones?, el triste hecho de no encontrarse nada de Armando en librería alguna. Solo se puede lograr algún ejemplar usado, pero nuevos, no.

Lo triste y doloroso es que también ocurre lo mismo con otros grandes poetas mendocinos, sin ir más lejos, con Félix Dardo Palorma, por citar un ejemplo cercano.

Turismo cultural

Insistiré hasta el cansancio que una buena porción de los turistas que llegan al lugar elegido lo hacen buscando conocer cómo son como pueblo y cuál es su identidad cultural. Los shopping son iguales en todos lados. Los pueblos, no, y los poetas y cantores han sido siempre los que mejor han pintado la propia aldea.

Por lo tanto, qué aporte importante se le daría a esta actividad que los visitantes puedan conocer la casa donde vivió el vate y que se pueda llevar el libro o el disco.

En Chile, y otra vez sin ir tan lejos, existen 3 casas museos de Pablo Neruda y varios museos o centros culturales Gabriela Mistral. En todos están las obras completas para su compra y son visitadas por viajeros de todo el mundo.

Aquí nos hemos olvidado de todos. Es cierto que existen asuntos legales o familiares en algunos casos, pero también la desidia ha hecho su parte.

A Mendoza, en lo que a cultura popular se refiere, se la asocia con los Tejada Gómez, los Hilario Cuadros, los Félix Palorma, los Draghi Lucero y tantos más. Pero encontrar algo de sus obras es una tarea imposible.

La gloria de los poetas

Armando, con su contundencia lo decía así: “ Mi sueño es que algún día, andando por esos caminos, otro hombre pase con una canción mía en la voz o en los labios. Entonces sentiré que he cumplido cabalmente con un servicio de ternura y amor por la gente. Ese hombre no irá solo. Acaso yo sí, pero él no, porque irá cantando… y eso… eso es la gloria…” .

Todos esos hombres que llevan un poema o una canción de nuestros creadores en sus voces tal vez no conozcan nunca Mendoza, pero sí sabrán cómo somos y qué tenemos con el solo hecho de cantarla.

Para ello es necesaria una política cultural que se ocupe. Si dejamos en mano de las editoriales y el mercado no lograremos el objetivo. A ellos solo les interesa el negocio, no lo cultural.

Hacer una revisión profunda, buscar los mecanismos legales pertinentes y poner en verdadero valor las obras de nuestros grandes poetas hará un enorme aporte a la identidad cultural y no será tan producto “de la suerte” encontrar un libro o un disco de los que esparcieron Mendoza por todos los aires de aquí y de allá.