El pastor Garay y Gabriela Lizana, se expresaron tras la nota de Tiempo del Este

Tras la nota publicada en la víspera por Tiempo del Este, en la que se daba cuenta de la entrega de mercadería destinada a la Fundación Oasis de Vida, el pastor Roberto Echegaray primero y Gabriela Lizana después, salieron a expresar sus sensaciones.

Garay señaló que “hice algunos agradecimientos por las colaboraciones a nuestra Fundación y ante comentarios y algunas preguntas de cómo recibimos la colaboración, en nombre de la Señora Gabriela Lizana”.

“Nunca mencioné que la Señora me entregara personalmente dichas donaciones, ya que no nos conocemos personalmente, por lo tanto no hay ningún vínculo político. Las donaciones las recibimos por intermedio de otra persona quien gentilmente colaboró para acercar la mercadería, para que los niños la reciban”, agregó el religioso.

“Quiero pedir disculpas a todos los que se molestaron por lo publicado, jamás fue mi intención de provocar malestar en las personas, menos en personas que no conozco como en el caso de la señora Lizana”, continuó Garay.

“Para la solidaridad no deben existir barreras políticas ni religiosas, la publicación mencionada fue solo agradecimiento, muchas gracias a todos”, finalizó.

Gabriela Lizana

Por su parte, la candidata a intendenta del justicialismo Gabriela Lizana expresó que “ha comenzado una campaña de desprestigio responsabilizándome de hechos que son totalmente repudiables desde nuestro accionar cotidiano”.

Y siguió: “Me vinculan con la Fundación del Pastor Roberto Garay, quiero negar rotundamente que haya realizado una donación a tal fin”.

Aseguró en relación al hecho que “tomaremos medidas legales para responsabilizar a las personas implicadas”.

Y se despidió, resaltando: “No hago ningún tipo de donaciones”.