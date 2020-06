El Perrupato respaldó a una de sus enfermeras que sufrió discriminación por trabajar en el nosocomio

La mujer fue a hacerse un estudio en San Martín y no la dejaron ingresar. El nosocomio expresó su «solidaridad y apoyo», a la vez que repudió «todo acto de discriminación».

Laura Cuenca, una enfermera del Hospital Perrupato fue con turno a realizarse un estudio de imágenes en San Martín y no la dejaron entrar.

«Fui a Imagen Diagnóstica en la sede del Este, y me hicieron llegar una ficha preguntándome dónde trabajo. Les dije, y me indican que debo esperar afuera» contó la enfermera en Radio Nihuil.

«Luego de un rato, me vuelven a avisar que la espera se está haciendo larga porque están preparando el consultorio. Les pedí que me avisen pronto, porque hacía mucho frío. Me fui hasta el auto, volví a preguntar y me explicaron que no me lo iban a hacer por decisiones directivas; que tanto a personal de salud ni a camioneros les están haciendo estudios», añadió la enfermera.

«Les pedí el libro de quejas y me dijeron que no había problema, pero que lo tenía que llenar afuera del lugar», contó Laura .

Esta tarde, el Hospital Perrupato emitió un comunicado en el que expresó su «solidaridad y apoyo frente a los hechos discriminatorios que lamentablemente sufrieron algunos profesionales».

«Como institución estatal, desempeñamos acciones y trabajos de interés público, atendiendo a toda persona que desee o necesite de nuestros servicios», sostuvieron desde el nosocomio.

«Repudiamos todo acto de discriminación o trato desigual a toda persona, ajena o no a nuestra institución», finalizó el comunicado.