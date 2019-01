El plan de Facebook para fusionar los chats de WhatsApp, Messenger e Instagram

Según una investigación, algunos empleados de la empresa se habrían manifestado en contra de esta integración, que ya se encuentra en las primeras fases de trabajo y que podría estar lista para principios de 2020.

Facebook estudia integrar los servicios de mensajería de WhatsApp, Instagram y Messenger, según reportó The New York Times.

Cada una de estas redes sociales seguiría funcionando de manera independiente, con la diferencia de que sus chats se fusionarían en una única app. La operación permitirá que un usuario de Facebook, por ejemplo, envíe un mensaje a una persona que únicamente utiliza WhatsApp.

Si se completan los planes, se podrán intercambiar mensajes sin restricciones entre las distintas redes. Una compleja ejecución en la que ya trabajan miles de empleados de la compañía, de acuerdo al diario estadounidense. A pesar de encontrarse en las primeras fases, podría completarse para finales de este año, o principios del 2020.

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, habría ordenado además que todos los mensajes que se crucen a través de estas apps sean cifrados de extremo a extremo.

En marzo de 2018, su compañía se sumió en una grave crisis, sacudida por el escándalo de Cambridge Analytica. Se supo entonces que esta empresa británica había utilizado sin permiso millones de perfiles de Facebook en beneficio de la campaña electoral de Donal Trump.

En total se filtraron los datos personales de más de 80 millones de usuarios y se tradujo en una caída del valor de Facebook de USD 37.000 millones.

Durante una comparecencia de 5 horas en el Congreso de EEUU, el fundador de la red social pidió disculpas públicamente por las filtraciones, y asumió su error. Confesó que no habían hecho lo suficiente y explicó que “hay gente en Rusia cuyo trabajo es explotar nuestros sistemas. Esto es una carrera de armamento”.

Solo cinco meses después, en septiembre, Facebook anunció haber descubierto un fallo de seguridad que permitía a “hackers” usar cuentas ajenas como propias. Este nuevo ataque informático dejó desprotegidos los perfiles de 50 millones de personas, incluidos los del propio Zuckerberg y de la directora de operaciones de la red social, Sheryl Sandberg.

Ante los graves ataques que han puesto en jaque la confianza de los usuarios en su compañía, no es de extrañar que la seguridad y la privacidad se hayan convertido en una prioridad para Zuckerberg.

De llevar a término la integración de los chats de las distintas aplicaciones, reforzar la seguridad y protección de las conversaciones se convertiría en el reto principal, pues es probable que despierte la desconfianza de muchos usuarios, que podrían cuestionar la intimidad de sus mensajes.

Signal, Telegram o Cyphr ofrecen en la actualidad mejores garantías en cuanto a la protección de los documentos, imágenes e información que envían sus usuarios. Esto habría llevado a WhatsApp, entre otras decisiones, a poner a prueba el bloqueo con huella dactilar, según filtró el portal WeBetaInfo.

Voces disconformes con la integración

Aunque el objetivo del director ejecutivo siempre fue mantener la independencia total de las aplicaciones, en la actualidad considera que la unificación de los servicios de mensajería beneficiará a la “familia de Apps”.

Según apunta The New York Times, algunos de los empleados no estarían de acuerdo con esta afirmación, y creen que el plan de integrar los chats habría provocado la salida de los fundadores de WhatsApp e Instagram.

Kevin Systrom y Mike Krieger, cofundadores de Instagram, anunciaron en septiembre de 2017 que abandonaban la compañía para explorar “su curiosidad y creatividad”, un hecho que desmintieron algunas fuentes que señalaron que la pareja tuvo un enfrentamiento con Mark Zuckerberg acerca de las directrices que concernían al futuro de Instagram.

Por su parte Jan Koum, cofundador de WhatsApp, abandonó la compañía a finales de 2018, mientras que Brian Acton ya lo había hecho en 2017.

En un comunicado, Acton admitió que su decisión de dejar la compañía se debió a desavenencias con el fundador de Facebook.

Adquisiciones de Facebook

La compañía liderada por Zuckerberg adquirió en el año 2012 la red social Instagram por la friolera de mil millones de dólares.

En el momento en que el gigante de la comunicación social adquirió la red de los “influencers”, esta solo contaba con 30 millones de usuarios, muy lejos de los mil millones de usuarios activos que tiene en la actualidad.

Dos años más tarde, en febrero de 2014, Facebook se hizo con WhatsApp, su mayor adquisición hasta la fecha. Pagó 19 mil millones.

(Infobae)