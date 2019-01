El Presupuesto de Junín despertó críticas de la oposición

El bloque PJ – Unidad Ciudadana sostiene que se le han dado herramientas al intendente Mario Abed para esquivar los controles del HCD. Respuesta del oficialismo.

El Concejo Deliberante de Junín aprobó el Presupuesto municipal por siete votos contra dos y la sanción de la ordenanza despertó críticas entre la oposición, que asegura que dos de los artículos incluidos en el proyecto dan rienda suelta para que el intendente, Mario Abed, incremente y haga cambios de partidas sin la necesidad de que la medidas pasen por el recinto para su análisis.

“Armaron un Presupuesto a la medida del intendente, un regalo para Mario Abed que en estos días acaba de cumplir años”, dijeron desde el bloque PJ – Unidad Ciudadana que votaron en contra de los artículos 9 y 18 del proyecto, los que le dan al Ejecutivo la posibilidad de modificar partidas presupuestarias sin aval del Concejo y con la única obligación de informar al recinto en un plazo de 30 días, para que los concejales sean notificados de la medida.

“Esto es como si existe una obra programada en un distrito y el intendente decide darle de baja, modificarla o realizarla en otro lugar del departamento y acá nos enteramos a los 30 días”, explicó la concejal Lourdes Sosa, que junto con la justicialista Andrea de Marco votaron en contra de esos dos artículos y pidieron modificarlos, aunque la iniciativa no tuvo ningún éxito.

Así, el Bloque PJ – Unidad Ciudadana propuso la modificación de ambos artículos, con la finalidad de debatir los proyectos dentro del recinto. “Sin esa potestad, pierde sentido sancionar un presupuesto”, agregó Sosa. Sin embargo, el oficialismo impuso su número y el Presupuesto salió aprobado como había bajado desde el Ejecutivo.

En Junín, el oficialismo radical tiene siete de las diez bancas y el resto se reparten dos para el justicialismo y la restante para el Partido Intransigente: “Abed tiene los votos para sancionar todo lo que mande al Concejo, pero eso no implica que el recinto no deba analizar y controlar los expedientes”, señaló la concejal justicialista Andrea de Marco y completó: “Con el Presupuesto aprobado tal y como lo mandó el Ejecutivo, el intendente no tiene necesidad de que los ediles opinemos sobre sus cambios de partida y esa es una irregularidad que queremos denunciar”.

Desde el oficialismo minimizaron los dichos de la oposición, entre otras cosas porque los artículos criticados forman parte del Presupuesto desde hace más de 15 años: “En realidad vienen de la época del ex intendente Dante Pellegrini”, subrayó la concejal radical Sandra Astudillo, presidente del Concejo.

Además, la titular del HCD aseguró que no es cierto, tal y como asegura la oposición, que el Ejecutivo pueda realizar modificaciones de partidas sin ningún tipo de control: “Porque todo movimiento está subordinado a la ley de Responsabilidad Fiscal y la comuna no ha tenido una sola sanción del Tribunal de Cuentas en 15 años”.

Finalmente y tras asegurar que “el Presupuesto en Junín se trabaja de manera transparente”, Sandra Astudillo cargó contra la oposición: “Hay concejales que deberían salir más a la calle, visitar las obras e ir a las licitaciones. De esa manera es imposible que se enteren de los cambios realizados por el Ejecutivo a los 30 días, como aseguran”.

