El Registro Provincial de Huellas Genéticas quedó inaugurado y funcionará con tecnología de punta

El doctor en genética a cargo del Laboratorio, Miguel Marino, explicó el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y el Nuevo Laboratorio de Genética Forense

El Registro tiene por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos criminales, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables. Además, ayuda a identificar y determinar el paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas; a discriminar las huellas de toda persona que interviene en el lugar del hecho y a determinar posibles casos de contaminación biológica de evidencia.

El nuevo espacio generará un registro no sólo de aquellos que han delinquido sino también del personal perteneciente a la Policía de Mendoza, Servicio Penitenciario, Policía Judicial, funcionarios y/o personal del Poder Judicial y/o del Ministerio Público que intervengan en la investigación penal, incluyendo contratados, y demás fuerzas de seguridad que operen en el territorio provincial.

El doctor en genética que se encuentra a cargo del Laboratorio, Miguel Marino, explicó que el objetivo “es lograr analizar un promedio de 25.000 muestras anuales”. Detalló que los primeros beneficios de la puesta en marcha “se verán a largo plazo” ya que la iniciativa implica la concreción de tres etapas. “La primera de ellas será la extracción de muestras, la segunda el procesamiento, que comenzará cuando se incorpore el CODIS (software del FBI que será entregada de manera gratuita a Mendoza) y la última la comparación, que verá su plenitud en algunos años cuando se encuentre completa la carga de perfiles genéticos”, informó Marino.

Hoy, la mayoría de los casos se resuelven con testigos y sospechosos. “Sólo hacemos pericias genéticas, en busca de violadores, de homicidas o de algún rastro de la persona que ingresa a robar”, indicó a modo de ejemplo Marino. “La fiscalía tiene un sospechoso, nosotros hacemos la comparación y se puede identificar a esa persona. Si bien es una muy buena herramienta el sistema funciona sólo si la fiscalía tiene un sospechoso para que nosotros tengamos con quien comparar el perfil genético que se encuentra en la evidencia, con una muestra de referencia”, agregó el doctor en genética.

En este sentido la incorporación de tecnología de punta no sólo permitirá que los jueces tengan elementos para condenar rápidamente sino que además se podrá contar con muestras precisas ya que el proceso garantiza la menor intervención humana durante la extracción, análisis y comparación. “Faltaba equipamiento específico para el registro, que son los tres robots que se compraron. Uno extrae el ADN, el otro prepara la reacción de amplificación y el otro lo amplifica. Esto quita al factor humano del proceso interno ypermite analizar muestras masivamente. Por lo tanto se diseñó el laboratorio para poder seguir un proceso y para poder acreditar por normas ISO, de acá a 2 o tres años, tal como está planteado en la ley”, señaló Marino.

Gracias al registro de huellas genéticas digitalizadas dejará de ser necesario tener un sospechoso para esclarecer un delito. “Todos los condenados e imputados por delitos además de todas las fuerzas, formarán parte de la base de datos”. De este modo el hecho de robotizar parte del proceso promueve la rapidez y la agilidad a la hora de esclarecer un hecho.

A modo de comparación Marino sostuvo que para realizar “500 muestras por semana tendría que tener 200 personas trabajando”. En el laboratorio trabajan 3 profesionales además un técnico y una administrativa que llegaban a “analizar entre 2500 y 3000 muestras por año”, aunque pronto serán 9 ya que “se abrieron los concursos para el ingreso de profesionales y de personal técnico”.

El médico además estimó que “por día se sacan entre 40 y 60 muestras de todos los imputados, de todas las oficinas fiscales” y que pronto “pasaremos a trabajar con la incorporación de 25000 personas –por año- entre imputados, condenados y la fuerza”. Para realizar la tarea se han comprado 15.000 paletas de ADN que permitirán comenzar con la toma de muestras.

En cuanto al laboratorio Marino subrayó que Mendoza tendrá “uno de los mejores laboratorios en cuanto a la forma de comunicación inter laboratorio”. Con ello hace referencia al modo que se encuentran divididas las zonas de extracción, análisis y comparación de muestras genéticas en el lugar. Cada una de ellas funciona de manera independiente para evitar contaminar las muestras y sólo hay comunicación entre los espacios donde la misma es necesaria.

Resaltó que en este momento tenemos “2 puestos de toma de muestras en el Laboratorio y otros dos en el Palacio Judicial. Además vamos a tener un puesto en cada una de las penitenciarías, ya tenemos dos instalados. La idea es instalar otro en San Martín, en el Valle de Uco y en San Rafael”, dijo Marino.

El sistema Codis

El laboratorio usará un sistema llamado “Codis”, que implica precisamente la codificación de datos. Ese sistema, junto al software correspondiente, lo entregará el FBI estadounidense luego de que Mendoza firmará un convenio con la institución. “Está aceptado en gran parte del mundo”, señaló Marino.

Por otro lado, la garantía del anonimato se comprueba en que los datos no se usan, salvo que haya “impacto positivo” al compararlos con una muestra tomada en un delito. “Es allí cuando efectivamente se conocerá la identidad”, explicó Marino. De todos modos, en caso de coincidencia, “se debe repetir el estudio”, añadió.

El ADN es como la huella dactilar y la obtención de la muestra no es vejatoria, porque se saca saliva. No hay nombres en el banco, sólo códigos de barra, y se comparará la prueba con todo el banco, no con el ADN de una persona en particular”, explicó Marino.

Los robots

PUNCHEADORA BSD600 PLUS (Único proveedor BIODYNAMICS SRL), costo U$D 72.482.

La puncheadora se utiliza para extraer las muestras de ADN. “Se trata de un robot especializado en extracción de ADN en diferentes soportes”, explicó Marino.

QIAGILITY HEPA/UV INSTRUMENT (Único proveedor TECNOLAB SRL) costo U$D 76.666,75.

Se ocupa para preparar la reacción de amplificación. “Una vez que tenemos el ADN extraído lo que viene es un cuarto de cuantificación de ADN que permite saber qué cantidad y calidad de ADN tenemos. Hay que tener en cuenta que en genética forense trabajamos con muy mala calidad y muy baja cantidad de ADN, un pelo tiene 2 o 3 células o sea es ínfima. Tengo que saber qué cantidad y calidad tengo para saber si vuelvo todo el proceso hacia atrás para conseguir mejor calidad y mejor cantidad. Una vez que tengo ese dato viene al laboratorio de PRE PCR, que sería el laboratorio donde se preparan todas las reacciones químicas para poder amplificar muchas veces los marcadores genéticos que me van a servir para identificar. Esa muestra pasa a este sector donde están los equipos, pasa por una ventana ya que no pueden estar en contacto directo porque se trabaja con ADN”, indicó Marino.

POWER FLEX DUAL 96WELL PCR SYSTEM (Unico proveedor THERMO FISHER – INVITROGEN ARGENTINA SA) costo U$D 20.111,00.

Se ocupa de la amplificación. “Una vez que ya están los marcadores amplificados venimos al último sector donde se prepara esa muestra para el secuenciador”, detalló Marino.

Reparaciones Edificio

Se construyó el laboratorio de ADN en las instalaciones del Palacio Policial. Con una inversión de $ 6 millones el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía concluyó la modificación del primer piso del Palacio Judicial para acondicionar el nuevo espacio en el que funcionará el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas. Si bien el Registro funcionaba desde el año 2015 en el mismo edificio, las nuevas obras generarán un espacio más cómodo, confortable y de acuerdo a las normas internacionales para el registro de huellas genéticas.

Las tareas incluyeron refacciones con tabaquería, colocación de pisos vinílicos, instalación sanitaria, térmica y eléctrica, además de colocación de cielos rasos de yeso y el amoblamiento del laboratorio. De este modo el nuevo laboratorio cumplirá con los requerimientos pedidos por la ley N° 8.611 que fue modificada el año pasado y que permite la obtención de ADN en función de investigar delitos.