El sancarlino Nahuel Jofré y su mirar provinciano

El cantautor sancarlino acaba de editar un disco destinado a volar muy alto

“Traigo un recuerdo intacto en la palabra…”, confiesa, como una forma de sostener su espíritu de poeta y cantor, el notable artista mendocino Nahuel Jofré. Y lo refleja de manera contundente en el nuevo disco que está presentando. La placa lleva por título Provinciano, obra con 12 canciones cuyanas y latinoamericanas de particular belleza poética y musical, la mayoría de su autoría y otras en complicidad con Facundo Merelo y Rogelio Aguilera.

Provinciano también es el título de la tonada con que Jofré ganara el Pre Cosquín 2019 en canción inédita y que presentara, solita su alma y su guitarrón, en el mismísimo escenario Atahualpa Yupanqui, logrando un cerrado aplauso final, nada fácil de lograr y mucho menos con una tonada nueva.

Y esa personalidad demostrada en el festival folklórico más importante de la Argentina, también se pone de manifiesto en este disco, ya que escapa a cualquier molde de los conocidos y se juega a mostrar su mirada sobre el momento que le toca vivir y dejar testimonio del mismo.

Cogollos florecidos de sus manos

Provinciano tiene un particular vuelo creativo. Con singular belleza ha hecho florecer textos y melodías que lo instalan, ya, como uno de los más destacados cancionistas mendocinos de la actualidad y con proyección nacional y latinoamericana.

También ha logrado con maestría recrear una obra tan popular como La Tupungatina, o El Martirio, o La Tirana, o como quieran llamarle, en donde suma su pluma para, en décimas, despojarse de la disputa por el origen de la misma y enaltecer esta canción venida de “allende los mares” y que quedó tan prendida en estas tierras cuyanas.

No conforme con eso, Nahuel, además, supo rodearse de excelentes músicos para lograr el marco ideal a su obra y completar el cuadro. Los arreglos son tan variados como exquisitos. Se puede disfrutar del particular y admirado toque guitarrístico cuyano como de un exquisito acompañamiento de una orquesta de cuerdas. La percusión suma un particular color, aún en las canciones cuyanas, algo tan denostado por los puristas, y los invitados en voces aportan su talento en beneficio de un todo.

Así, Provinciano es un disco para disfrutar con todos los sentidos.

Adelante, siempre adelante

Ahora, ya con el disco en la mano, viene una tarea nada fácil y hasta titánica para Jofré, la de difundir y mostrarlo por el país y el continente. Como le dijo Yupanqui alguna vez a Víctor Heredia: “a sostener con el cuero lo que se dice con la boca”. Pero el compadre tiene con qué y va para adelante, siempre para adelante, como dice en una de las canciones.

Por lo pronto ya sabemos de su difusión y presentación ante la prensa y el público, en lugares alternativos, en el próximo Festival de Cosquín. Y esa es la actitud, ir igual a pesar del no con que respondieron a su propuesta para el escenario mayor.

Y lo hará con “ese corazón que no sabe especular, que ignora de violencia y de mentiras y su victoria es ver, como el amanecer, despierta por tus ojos, la mañana…”, como sentencia en otra de sus obras.

Nahuel Jofré ha editado un disco Provinciano, pero de exportación.

Por Roberto Mercado

