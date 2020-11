El T.R.E.N. que no detiene la pandemia

La banda de rock del Este mendocino, liderada por Gallineto Giménez, está presentando un nuevo disco

“Se va el tren, se va lejos. Cuántos hay en la estación…, estoy solo, si me dejan, estoy vivo, si me voy…”, truena en Toma dos blues, Sui Generis. Con ese afán de estar vivo en movimiento la banda T.R.E.N. (Tanto Rock Es Necesario) acaba de lanzar un nuevo disco grabado recientemente en el Centro de Congresos de San Martín.

Y la salida de una nueva obra musical, que se ha convertido en una rareza en estos tiempos de pandemia, es para celebrarlo porque precisamente representa eso, estar vivos.

La banda está integrada por Sergio “Gallineto” Giménez en bajo y voz, Enzo Compagnucci en batería y Rubén Muzzino en guitarra, a quienes se suma Cristian Panza como asistente de lujo.

Después de mucho seguirlo a Giménez logramos conversar con él. Se justificó diciendo que no es muy amigo del celular, pero que tampoco creamos todo lo que se dice de su vida. De esa esperada charla podemos destacar:

“Son 12 temas, 11 de ellos nuevos y una versión de un clásico de Parenalila. Lo grabamos con La Salita Records quienes actualizaron sus equipos y nos ofrecieron que fuésemos la primera banda en grabar, ya que nos conocemos hace mil años, con un precio súper accesible. Pedimos a la Municipalidad de San Martín que nos cedieran el Centro de Congreso, para respetar protocolos sanitarios, que por ejemplo no nos hiciéramos un asado y esas cosas, a lo que accedieron y estamos muy agradecidos de la Directora de Cultura Laura Uano…”, comenzó diciendo el líder de la banda.

“Nos dieron tres días. Dos los ocupamos en ensayar y en el tercero grabamos como si estuviéramos tocando en vivo. Después en el estudio de grabación hicimos los arreglos necesarios.

Estuvo buenísimo, porque hicimos dos pasadas de los temas, ya que también nos filmaron, se grabaron ambas tomas y después elegimos y ha salido con una fuerza tremenda, fruto de la adrenalina de tocar juntos, y no por separado como se hace en estudio…”, siguió en frenético monólogo.

Y se subieron al tren

Dicen que el tren pasa una sola vez en la vida y, por si acaso, el trío estiano se subió inmediatamente. Desde una ventanilla, el bajista siguió su discurso.

“Con respecto al estilo siempre digo, medio en joda, que hemos inventado uno nuevo, que es el Rock Chastrín, porque es de buena calidad pero no es súper limpio, algo que los amigos nos lo han reprochado. Hablando en serio, es rock and roll clásico…”, nos contó.

La banda tiene una historia corta, ya que solo cuenta con un par de años de presencia en los escenarios del Este y en el Gran Mendoza. Por estos días se encuentran organizando un streaming para presentarlo en vivo en algún canal de Youtube y después sacarán el disco físico a la venta.

Sobre la temática que abordan en los temas, Gallineto confesó:

“Las canciones son todas mías, en letra y música, y esta vez me agarró medio enamorado, el Camilo Sesto del Rock. Son canciones de amor, pero aprovecho a poner alguna frutita, porque yo en lo que hace a canciones contestarías, o de protesta como le dicen, no he hecho nunca, lo mío son letras de perdedores, de tipos de la calle. Son cosas del viejazo…”, soltó junto a una carcajada.

Un estilo de rock

Con respecto a la movida rockera de la región, el músico tiene una posición muy firme. Así nos la cuenta:

“Considero que hay un rock en el Este, con estilo propio y muy respetado, del que me considero medio fundador, pero por viejo, no por ser un grosso. En Mendoza se habla muy bien de él, por sus letras, por su forma de cantar y de componer.

Los temas que hacemos son del Rock del Este, que ya son clásicos y le agregamos los temas nuevos que siempre es muy bien recibido.

Nos queda como deuda tocar en Buenos Aires, ya que lo más cerca que estuvimos de la gran capital fue tocar en San Luis, No me quiero morir sin tocar a Buenos Aires…”, suelta como deuda impaga.

T.R.E.N. ha puesto a rodar sobre las vías del rock mendocino su nuevo disco. Las distintas estaciones estarán esperando que lleguen por allí. Así lo han prometido.

“Hacemos Rock and roll porque lo amamos y nos salva la vida…”, finalizó Giménez. Todo dicho.

Por Roberto Mercado

