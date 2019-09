El terciario de Santa Rosa estuvo sin clases una semana: DGE y comuna acuerdan solución

Fue por las lluvias que desnudaron los problemas estructurales del edificio. La DGE y la comuna acordaron una solución para los más de 300 alumnos.

Durante esta semana la sede central del Instituto de Educación Superior 9-028 Estela Quiroga, de la Villa Cabecera de Santa Rosa, estuvo cerrada y sus más de 300 alumnos sin clases, luego de que el edificio mostrara graves problemas estructurales, como consecuencia de las lluvias que cayeron en la región.

“No hay clases, tuve que suspender las actividades porque había mucho peligro de que parte del techo cayera sobre alguien”, admitió Raúl Guajardo, el regente del instituto que en su sede central de Villa Cabecera prepara a alumnos en los profesorados de Educación Inicial e Inglés.

Efectivamente, las demoradas lluvias que recién esta semana precipitaron sobre Mendoza luego de más de cinco meses de sequía, no hicieron otra cosa que desnudar los graves problemas que muestra el edificio de la sede central del instituto, donde las filtraciones en los techos y los problemas en el cableado llevaron a que las autoridades suspendieran las clases.

El lugar es un viejo edificio con más de 60 años que, para colmo, prácticamente no ha recibido mantenimiento. Pertenece al Arzobispado de Mendoza pero la DGE lo alquila y destina al instituto Estela Quiroga. “El terciario está muy descuidado, prácticamente no tiene mantenimiento y hay zonas a las que no se puede ir porque están clausuradas”, señaló Miriam Sánchez, alumna del instituto.

Efectivamente y según pudo comprobar Tiempo del Este, tres de las once aulas que tiene el edificio están clausuradas para el dictado de clases, luego de que el desprendimiento de parte del techo advirtiera sobre la posibilidad de algún accidente.

A comienzos de año hubo en Santa Rosa una reunión de la que participaron la DGE, el Arzobispado de Mendoza (como dueño del lugar) y también la comuna, y aunque de allí surgió un plan para reparar los techos, lo cierto es que hasta el momento nada se hizo.

Este viernes y como resultado del grave deterioro que salió a la luz luego de las lluvias, hubo una nueva reunión en la comuna santarrosina y en principio hubo un anuncio de solución para el tema.

“En la sede central del instituto cursan unos 300 alumnos los profesorados de Educación Incial e Ingles. Ese edificio es el que está afectado y nada malo ocurre con los otros dos, con la escuela Pringles donde se cursan Teatro y Música, como tampoco en el aula satélite de Las Catitas donde se dictan las tecnicaturas en Economía Regional y Enología”, explicó Hugo Martín, delegado de la DGE y completó: “Así, de los más de 900 alumnos que tiene el instituto, los que están afectados son los 300 que cursan en la sede central. Este lunes habrá clases nuevamente y lo que se ha decidido es que parte de los chicos permanezcan en ese edificio, sin utilizar los espacios más afectados y que el resto curse en dos escuelas de la villa cabecera”.

Hugo Martín señaló que esta solución es temporal y que se extenderá por unas dos semanas: “En ese plazo, la comuna se ha comprometido a alquilar dos inmuebles en la villa cabecera, a los que se trasladará toda la sede central. De esta manera estamos garantizando el cursado y los exámenes del alumnado”, cerró el funcionario.

(Ulises Borderil)