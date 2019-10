El Tribunal de Cuentas condenó a Sergio Salgado y ex funcionarios a devolver tres millones setecientos mil pesos

El Tribunal de Cuentas de Mendoza, condenó a Sergio Salgado, Franco Ojeda, Walter Funes y Fernando Lezcano a devolver 3.700.000 en concepto de falencias detectadas en rendiciones de dinero a la municipalidad de Santa Rosa.

La medida fue tomada, justamente, por la falta de rendición de tres millones de pesos a la Dirección General de Escuelas en 2015, luego de un convenio realizado con el municipio en materia de transporte de alumnos.

La comuna dirigida en ese momento por Sergio Salgado, recibió tres millones de pesos el 31 de julio de 2015, pero del total de ese monto, solo existe una rendición de parte del municipio de $ 1.007.135,94, quedando en consecuencia pendiente de rendición la suma de $ 1.992.864,06.

El Tribunal pudo corroborar que la Dirección General de Escuelas realizó numerosos pedidos al intendente Sergio Salgado para que cumpliese con la rendición de los fondos aportando documentación respaldatoria, pero no obtuvo ninguna respuesta a lo solicitado.

A partir de ese momento, el TC emplazó a Salgado, Ojeda, Funes y Lezcano para que aportaran documentación que certifique el destino de esos casi dos millones de pesos, pero la gestión no tuvo éxito con los nombrados. En cambio, Marcela Lanzavecchia, quien si aportó su documentación como que había sido dada de baja como funcionaria municipal el 12 de mayo de 2015, o sea antes que tuviese vigencia el Convenio.

En paralelo, varias empresas de transporte a las que habría que haberles liquidado los servicios con ese dinero, presentaron una serie de cheques rechazados por falta de fondos con los que el municipio les había pagado. El TC estableció ese reclamo en 190 mil pesos más, por lo que ahora el total trepaba a los 2.183.599 pesos que debía devolver el entonces jefe comunal.

El órgano extrapoder apunta sin titubeos a Salgado, Ojeda, Funes y Lezcano: “Los responsables directos señalados en la presente observación no realizaron contestación alguna en ninguna de las etapas del Juicio de Cuentas». En definitiva, el Tribunal no pudo comprobar el destino dado a la parte del dinero recibido de la Dirección General de Escuelas, que no fue rendido por el municipio.