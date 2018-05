El Tribunal de Cuentas confirmó fuertes multas para Sergio Salgado y antiguos colaboradores: deberán pagar 260 mil pesos

En medio del juicio que afronta en Tribunales de San Martín, por concusión y administración infiel, entre otros graves cargos, la semana pasada el Tribunal de Cuentas de Mendoza, notificó a la Municipalidad de Santa Rosa, del fallo Nº 16864, en donde establece multas al ex intendente Sergio Salgado y ex funcionarios, por el año 2014 y se pone en consideración la gravedad de los procedimientos administrativos irregulares e intervenciones, en donde se establece una serie de multas que totalizan 260 mil pesos.

El Tribunal halló severas inconsistencias en los siguientes conceptos:

. Documentación faltante de la Rendición Anual

. Deuda no autorizada

. Cheques emitidos sin fondo

. Fondo Federal Solidario no informado

. Diferencias de recaudación

. Irregularidades en los pagos

. Falta de cobro Derechos de Comercio a complejo “La Salada” de Santa Rosa:

. Inconsistencia en la determinación del Movimiento de Fondos y Valores

Por ello, dictaminó que el ex intendente y antiguos colaboradores deben pagar las siguientes multas:

Sergio Salgado – Intendente – $35.000,00

Marcela Lanzavequia – Secretaria de Gobierno- $20.000,00

Franco Ojeda – Director de Hacienda- $40.000,00

Walter Funes –Contador Municipal- $35.000,00

Vicente Lezcano –Tesorero- $15.000,00

Gabriela Ponce –Jefa de Rentas- $15.000,00

En cuanto al considerando 4 del HTC, también deben erogar:

Sergio Salgado – Intendente- $39.996,08_

Lorena Serrano –Jefa de Cultura y Educación- $10.258,10_

Marcela Lanzavequia –Secretaria de Gobierno- $6.601,10_

Alejandro Salgado –Director de Deportes- $5.280,88_

Lorena Ponce –Jefa de Rentas- $7.302,34_

Oscar Demateis –Director de Cultura y Educación- $3.960,66 (ya arregló su situación con el Tribunal)

Y en forma solidaria, deben pagar la suma de $29.764,11, los siguientes responsables: Sergio Salgado (Intendente), Franco Ojeda (Director de Hacienda), Walter Funes (Contador Municipal) y Vicente Lezcano (Tesorero Municipal

Los importes deberán ser depositados a nombre del Tribunal en una sucursal del Banco Nación, para que el HTC a su vez los derive a la Administración Tributaria Mendoza, aunque en otros casos, y según corresponda, serán girados al propio municipio.

Pero también el Tribunal da vista a la municipalidad de Santa Rosa para que emplace a presentar documentación faltante a estas personas:

Sergio Salgado / Franco Ojeda / Walter Funes / Vicente Alfredo Lezcano/ Marcela Lanzavecchia / Diego Maures / Gabriela Ponce / Marcelo Ponse y Juan Manuel Nieto (presidente ATFA Eliseo Ortíz)

Pero el Tribunal no se olvida de otros actores:

Gerardo Caparroz (representante de la Cooperativa DECOU), Juana Mabel Aveiro (representante de la Cooperativa de Trabajo La Unión) y Aldana Cataldo (representante de la Cooperativa de Trabajo 8 de setiembre) para que en un plazo no mayor a 20 días presenten descargo por las sumas observadas.

Así, para el HTC hubo situaciones anómalas en estos puntos, que están abundantemente descriptos en el Fallo Nº 16864

III: Inconsistencia en la determinación del Movimiento de Fondos y Valores.

Irregularidades en la contratación Expediente 4122 C 2013

Uno de los ítems que llamó la atención del HTC fue el convenio que realizó el ex intendente Sergio Salgado con la Fundación Lealtad, por el XXXII Festival de la Cueca y el Damasco:

Del análisis del expediente –dice el Tribunal- se observa lo siguiente: “- Se contrata en forma directa la Asociación Lealtad, la cual es una entidad sin fines de lucro inscripta en AFIP en la actividad de SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P., por lo tanto no justifica que se trate de una entidad especializada en organizar festivales y contratar artistas para eventos. Tampoco, se adjuntan otros presupuestos que justifiquen la erogación efectuada. Asimismo, la Asociación Lealtad emite la factura N° 0001-00000004 que respalda el servicio contratado, por lo que evidencia tres facturas emitidas anteriormente por servicios facturados. La revisión considera que no se encuentra debidamente justificado la exención al llamado a licitación. – El convenio suscripto entre las partes carece del sellado de ATM como así lo indica la cláusula decima. – Tanto el convenio principal como el convenio de reprogramación del evento carecen de la firma del Intendente municipal. Además ambos convenios se encuentran suscriptos por el apoderado Daniel Alejandro Fernández, sin acreditar poder de representación certificado por escribano público”…

IV: Falta de rendición de cuentas tuvo su origen debido a que la Comuna entregó fondos con cargo a rendir cuentas con la finalidad de afrontar gastos cuya urgencia, necesidad o características no permitían guardar la vía normal del proceso de compra, para gastos de menor cuantía que resolvieran problemas momentáneos del servicio o elementos de escaso valor cuya necesidad se presentase imprevistamente.

La Revisión no pudo constatar los expedientes de entrega de fondos y los expedientes de la rendición de los mismos. Según surgía del Balance de Sumas y Saldos al 31/12/2014, los Créditos por fondos con cargo pendientes de rendición eran:

V: Salidas de fondos no documentadas tuvo su origen debido a que la Revisión detectó la existencia de expedientes en los cuales se encontraban los volantes de imputación, los volantes de liquidación del gasto, la Orden de Pago y el recibo de la Municipalidad sin ninguna firma. Además, se advierte que no había nota de pedido ni facturas. Los mismos no figuran en el Libro Imputaciones.

En su artículo Nº 6, el fallo decide formular cargo de forma solidaria de por $29.764,11 a los responsables Sergio Salgado (Intendente), Franco Ojeda (Director de Hacienda), Walter Funes (Contador Municipal) y Vicente Lezcano (Tesorero Municipal).

Que las siguientes observaciones, referidas a falta de documentación de respaldo en Convenios con Cooperativas, cuyo análisis se efectúa individualmente a continuación, subsisten tanto para la Revisión como para la Secretaría Relatora, por cuanto los responsables no presentaron sus descargos aportando los elementos necesarios o lo hicieron deficientemente, imposibilitando dilucidar las deficiencias detectadas Expte. 2731/V/2014 – OP 8084 – O.P. 8083

El expediente mencionado hace referencia al Convenio programa espacio comunitario para la implementación de un Centro Integrador Comunitario (CIC). Se solicita autorización para el quinto desembolso de pesos cien mil ($ 100.000,00) a favor de la Cooperativa de Trabajo DECOU, quien está a cargo de la construcción del CIC del Distrito 12 de Octubre y El Marcado.

Se observa que la nota de solicitud del pago se encuentra firmada por el Director de Vivienda. Posteriormente, el Intendente solicita el pase a Hacienda para que autorice el pago. Luego hay una nota de la Dirección de Hacienda y una de Contaduría Municipal no presentando objeciones del Pago. Los volantes de imputación no se encuentran firmados. Hay un Decreto autorizando el pago. Hay dos Órdenes de Pago de $ 50.000,00 (firmadas por el Intendente, Tesorero y por el representante de la cooperativa Gerardo Caparroz). Los recibos de la Comuna se encuentran firmados por el Señor Caparroz. No hay un recibo oficial de la cooperativa por la recepción de los fondos. Falta la factura emitida por la cooperativa de Trabajo que justifique la erogación y/o certificado de obra que respalde el avance de la misma.