El vicepresidente de Italo Andina, se refirió a los cheques sin fondos de Salgado: “Había plata para los concejales justicialistas a cambio de que no destituyesen a Salgado”

Bernardo Martin Ruti (57), es el Vicepresidente de la empresa Italo Andina SA (Juan Carlos Guirao la preside) y posee cheques, según afirmó a Tiempo del Este, por un millón doscientos mil pesos que permanecen impagos desde la gestión de Sergio Salgado y cuya gestión de cobranza le ha implicado realizar variadas acciones. Hizo una fuerte denuncia, al sostener que tuvo conocimiento que “hay fondos del municipio que se entregaban -a modo de dadiva- a los concejales justicialistas para que no destituyesen a Sergio Salgado”, haciendo la vista gorda a las groseras irregularidades que ya se observaban en la comuna y, todo ello, en perjuicio de los proveedores.

Dice que su relación con Santa Rosa viene desde la época de Oscar Lito Olivares y que mantuvo con sus sucesores, como Pichón Abraham y, luego de un paréntesis de Antonio Ponce, se retomó con Sergio Salgado. Ruti pidió el derecho a réplica a raíz de la nota El municipio de Santa Rosa, rehén de una decisión judicial relacionada a los cheques “truchos” que emitió Salgado

Recuerda que los problemas financieros de no cobros de cheques, por servicios prestados “en la construcción de la cancha de hockey o trabajos en la escuela Falucho” y que su monto asciende a un millón doscientos mil pesos. Y que por eso lleva realizadas varias acciones, con el objeto de su cobro, ante la justicia civil y la Fiscalía de Estado.

Dice Ruti que presentó la documentación respaldatoria ante las actuales autoridades comunales de la presunta deuda que el municipio mantiene con la empresa de la que es Vicepresidente, pero que hasta el momento no tuvo resultado positivo.

“Con Salgado no tuvimos ningún problema (en los cobros de cheques) cuando Juan Trigo y Diego Maure eran funcionarios, pero nuestros problemas comenzaron cuando se hizo cargo de hacienda Franco Ojeda”, asegura. Y sigue, respecto al ex secretario de Hacienda de Sergio Salgado, hoy procesado por varias causas: “Es un delincuente que cuando le íbamos a cobrar se reía de nosotros. Y Salgado se escapó como cobarde, jamás dio la cara para darnos alguna respuesta. Pero yo no fui un paracaidista que cayó en la época de Salgado”.

Retrasos, demoras y cheques emitidos sin fondos desde el municipio (son casi quinientos) le originaron, dice Ruti, graves problemas financieros: “Nosotros teníamos que cumplir con los proveedores nuestros para hacernos cargos de los desbarajustes de la municipalidad” y que eso lo llevó a desprenderse de algunos bienes: “Tuve que tomar créditos y vender varios vehículos para hacer frente a las obligaciones contraídas”. Y amplía: “He tenido que pedir préstamos a amigos que me prestaron dinero para que yo pudiera levantar los cheques”.

El presidente del Concejo Deliberante, en esa época de reciente crisis, era Celso Reta y los ediles Mónica Astorga, Mari Maravilla, Marcial Ibarra y Debora Quiroga, entre otros, tomaron conocimiento de la situación que vivía Santa Rosa: “El Concejo Deliberante también es responsable de la situación de crisis vivida en el departamento”.

En cuanto a las gestiones de cobro dice que “las encaminamos a través del contador Marcos Nuarte y fuimos con el procurador Correa pero nos pidió una quita del 30% y nos negamos, pero nuestros expedientes durmieron un año”. Y amplía: “Si nos hubieran ofrecido un pago en cuotas, por el millón doscientos mil lo hubiésemos aceptado”.

“Yo me puse a disposición del Concejo Deliberante pero el único que me recibió y atendió fue Antonio Ponce”, puntualiza. Y sigue enfocado en los compromisos que debió cumplir con sus proveedores de Santa Rosa: “A Alejandro Lira le compramos cemento, pregúntenle referencias nuestras”.

Dice que los cheques que recibió como pago por sus trabajos al municipio no eran truchos y que eso lo conocía la intendenta Norma Trigo porque la cuenta del Banco Río “era utilizada para pagar a proveedores y también a concejales, por eso no era trucha”.

Los cheques que eran emitidos en la gestión Salgado. Según corroboró el Fiscal Garay, muchos de ellos no tenían expedientes ni justificación administrativa para su emisión Ruti sostiene que en muchas oportunidades, durante 2015 cuando fue a gestionar sus cobros a la municipalidad, y allí el contador Walter Funes (hoy procesado por la justicia) nos decía que “no había plata para pagarle a los proveedores sino que hay fondos que se destinaban a los concejales justicialistas para pagarle algunas dadivas a cambio de que no destituyesen a Salgado”.

A su vez, también se mostró desencantado con el actual concejal Marcial Ibarra porque “me encargó trabajos cuando él era funcionario y hoy no tiene la dignidad de dar la cara”.

Consultado si su empresa estaba registrada como proveedora en el municipio, respondió: “A nosotros nos pidieron la documentación para las obras, eso nos lo pedía el departamento legales, en ese tiempo Alfredo Gago era el jefe compras y el emitía la orden de compra”. Y en cuanto al tiempo de creación de Italo Andina SA, dice no recordarlo con precisión pero “que son varios años”.

Respecto a la labor que cumplía su yerno, Reynaldo Cañete, Ruti dice que “era el enlace con la parte de Obras del municipio y el pobre terminó con depresión por todo esto. Ahora está saliendo adelante” y que este desgaste se extendió a su persona originándole “paralisis facial periférica, fruto de todo estos problemas”.

Al final de la entrevista, Ruti endurece aún más su posición hacia el municipio y descarga: “La señora Trigo está equivocada y ella es tan responsable como Salgado cuando él era intendente”.

Bernardo Martín Ruti es periodista y protagonizó exitosos programas radiales en el pasado, e inclusive incursionó en televisión. A principios de los años 2000, denunció ante la Justicia Federal al empresario Daniel Vila y a José Luis Manzano por evasión y lavado de dinero, acción que, finalmente, no prosperó.