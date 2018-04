Emma Cunietti aseguró que en los Institutos de Educación Superior “No se va a sacar ninguna carrera” y propone el voto directo para elegir a los rectores

Así lo manifestó a medios locales Emma Cunietti, Coordinadora General de Educación Superior de la DGE. En relación a la polémica generada con la situación de los Institutos de Educación Superior. Tampoco habrá un examen eliminatorio pero sí uno de examen de diagnóstico.

En Mendoza hay 58 Institutos de Educación Superior (IES) de gestión privada, de los cuales 24 cuentan con subsidio estatal. El Decreto 432/18, publicado el viernes en el Boletín Oficial, regula el aporte que realiza el Estado a estos institutos de gestión privada. “Esto significa que se van a subsidiar solamente las carreras que sean consideradas prioritarias: de los 24 institutos que se subsidian hay algunas carreras que tienen demanda y otras carreras que no tienen vacancia en el sistema. Entonces, entendemos que como son subsidios a carreras de gestión privada, en donde la gente se recibe y no tiene salida laboral, esos subsidios deben estar destinados a ámbitos donde haya vacancias significadas para sus graduados”, comenzó a explicar Emma Cunietti, coordinadora general de Educación Superior de la DGE.

Esta medida no se aplicará a los Institutos de Educación Superior Públicos

Por otro lado, está la reforma del Decreto Nº 476, “que no tiene nada que ver con la planificación del sistema sino que tiene que ver con el Gobierno del sistema, adecuándose a las leyes vigentes”, explicó Cunietti. La funcionaria sostuvo que el objetivo es reformar el Decreto a las leyes vigentes y no cambiar la planificación del sistema educativo, por lo que dejó en claro que no habrá cierre de carreras y que los estudiantes continuarán cursando como siempre.

Los principales puntos de la Reforma del Decreto Nº 476

Ingreso de los docentes

Una de las primeras modificaciones será el ingreso de los docentes, que actualmente se realiza con lista de méritos que elaboran las propias instituciones. Al respecto, Cunnieti aseguró que esta modalidad no responde a la Ley que establece concurso abierto por antecedentes como ocurre en las universidades públicas.

Ingreso libre de los estudiantes

Otro de los rumores que corren está relacionado con el examen obligatorio para los ingresantes, lo cual fue desmentido por la Directora de Educación Superior, quien sostuvo que solamente se realizará un diagnóstico muy parecido al “Aprender” con el objetivo de establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes. La medida fue ordenada por el Gobierno de la Nación debido a la gran deserción que se registra en el primer año de cursado.

Beneficios para estudiantes

Para los alumnos de carreras docentes se realizó un examen no obligatorio para que puedan acceder a una beca con montos mucho más altos que los que hoy otorga el Plan Progresar. La finalidad de estas pruebas por la Beca Compromiso Docente, es estimular a los estudiantes de carrera docente.

Apertura de nuevas carreras

Al igual que el decreto para las instituciones de gestión privada, los de gestión pública también tendrán carreras prioritarias, aunque la diferencia no está basada en la quita de subsidios sino simplemente en la apertura de carreras que orienten la oferta educativa. “Si hay que abrir una carrera que no sea en donde no hay vacancia”, sostuvo Cunnieti quien además agregó que “los institutos deben especializarse en determinadas carrera, por ejemplo en el Valle de Uco debe haber un instituto que se especialice en docencia y otro en tecnicatura”.

Cabe aclarar que las autoridades de la DGE se reunieron hace semanas con los rectores de toda la Provincia, quienes les llevaron aportes de los alumnos para el escrito final del decreto que se publicará la próxima semana.