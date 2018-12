En busca de la generación de nuevos espacios para la música cuyana

Las secretarías de cultura de las provincias de San Juan y Mendoza organizaron el Primer Festival regional de Folklore Cuyano

“Cuando en Mendoza bailan gran alboroto, cacarean las gallinas, ladran los chocos. Y cuando baila el gato un sanjuanino, no le pisan la cola porque es chupino..”, dice la letra del simpático gato cuyano El Chupino con textos de Hernán Videla Flores y música de Carlos Montbrun Ocampo. Y cuando San Juan y Mendoza se unen en pos de generar nuevos espacios para la música cuyana, insta a bailar y a celebrar.

Y decimos que es para celebrarlo porque este festival está pensado exclusivamente para la música de nuestra región, la misma que cada vez se desplaza más, ya no solo en el contexto nacional, sino que también en el provincial.

Basta ver la nómina de artistas programados en los distintos encuentros folklóricos, a lo largo y ancho de la provincia, para darnos cuenta de esto.

Convocantes, antes que identidad

En respuesta a esto se aduce que si no hay artistas convocantes el público no asiste y el fracaso económico preocupa. Que la gran mayoría de los habitantes de cada departamento no tiene la posibilidad de ver a sus estrellas favoritas y por eso se traen. Y, también, que en los festivales el público quiere “más fiesta y más arriba las palmas”, algo que un tonada no genera.

Armando Navarro.

Y hay algo de razón en esto, aunque no toda, porque cuando hay decisión de dotar a una fiesta de identidad, hoy, mañana o pasado, esto se logra y he aquí una de las grandes fallas.

En esto último se pusieron a trabajar los Secretarios de Cultura de San Juan, Mario Zaguirre, y de Mendoza, Diego Gareca, quienes en el seno del Consejo Federal de Cultura, que abarca a todas las secretarías de cultura provinciales del país, presentaron la propuesta en común para llevar adelante un festival regional de música cuyana.

Si bien San Luis no está presente a nivel institucional, aunque sí en la práctica, ya que Villa Mercedes sí aportó artistas, la idea es que vaya año a año estando en las distintas provincias.

Poner en valor y difundir

Diego Gareca dijo al respecto: “Con Mario, lo primero que pensamos es qué hacer para poner en valor y tratar de posicionar a la música cuyana y a la región. Y nos dimos cuenta que de nada vale ir por separado, que hay que profundizar el desarrollo y la difusión y reconocer el trabajo individual de uno que otro artista cuyano, pero que esto debe tener el acompañamiento institucional apoyando la tarea.

Esta primera acción surgió después de un debate sobre la presencia actual de nuestra música a nivel nacional y local. Así surgió este primer festival que, al no ser un formato comercial, no hace falta llenar lugares a como fuere, sino que lo irá generando con la continuidad de la propuesta y la firme convicción al respecto.

Pero para esto también era necesario pensar como región y no individualmente por lo que hay derribar los mitos de que por pensar distinto políticamente, no se puede trabajar en conjunto…”.

Roberto Mercado y Oscar Domínguez

Que se mantenga en el tiempo

Hace unos días hablábamos de la excelente idea llevada a cabo por la Municipalidad de Villa Mercedes con las Primeras Jornadas de Folklore de la Región Cultural Cuyana y que tan buenos resultados tuvo.

Ahora hablamos de este Primer Festival Regional de Folklore Cuyano que logró un marcado éxito en San Juan.

Los espacios tan largamente reclamados se empiezan a generar y ojalá se mantengan en el tiempo, más allá de las gestiones políticas de turno. Y será cuestión que los actores involucrados estemos a la altura de todo lo que hemos reclamado.

El estado tiene su responsabilidad, pero los artistas también. A hacerse cargo.

Por Roberto Mercado

