En cancha de Montecaseros, Arenas Raffo venció al Deportivo Argentino y obtuvo la Copa del Este

Club Social y Deportivo Angelino Arenas Raffo venció por 1 a 0 a Club Social y Deportivo Argentino en la final de la Copa del Este que organiza la Liga Rivadaviense. El reciente campeón del torneo Clausura pudo concretar cerca del final en un duelo muy parejo y de esta manera conquistó un nuevo título. Y el próximo domingo jugará la Supercopa con Club Social y Deportivo Montecaseros (campeón del Apertura). Club Social y Deportivo La Libertad se quedó con el Tercer Puesto.

En la noche de este domingo concluyó la novedosa Copa del Este con dos partidos y un interesante contexto. Aunque el duelo estelar claramente era el que se llevaba todas las miradas. Además se cruzaba un elenco que recientemente se había consagrado como Arenas Raffo, con uno que ansiaba una consagración hace tiempo como Argentino. Debido a lesiones o suspensiones, el Azuloro no contaba con Damián Altamirano, Carlos Casado, Cristian Oño, Ricardo Loyola, Ignacio Genem y Matías Raed.

Teniendo eso en cuenta, en la previa el trámite podía pensarse algo más favorable para los de Los Campamentos. Aunque claro, pese a las ausencias, los de Las Catitas contaban con un once equilibrado, pese a que parecía no tener mucho peso ofensivo. Y esto último se fue notando con el correr del partido. El encuentro no mostró las mejores caras de ambos, pese a los intentos por jugar.

Sobre los 11′ se dio la primera acción de riesgo en favor de los santarrosinos tras un tiro libre de Canillas donde el balón cayó donde estaba Loyola, pero su definición se fue desviada. La respuesta de los rivadavienses fue inmediata pero Catalán no llegó a conectar un centro. A los 14′ Neira probó pero su remate se fue elevado. Al ser un duelo bastante disputado no pasaba mucho cerca de las áreas.

Cuando se jugaban 35′ Caballero y Aguilar comenzaban una carrera para disputar un balón largo, pero el defensor de Argentino le propinó un codazo al rival y terminó viendo, de manera correcta, la roja. Pese a tener uno menos, el equipo de Rizzo se reordenó bien y no sufrió en ningún momento porque el rival carecía de peso ofensivo al retrasarse mucho tanto Videla como Aguilar.

Luego del entretiempo, los dos salieron a tratar de encontrar la ventaja. El primer aviso lo dio Arenas luego de que quedaran cara a cara Aguilar con Villegas y el arquero tapara, además en el rebote Reta se apuró y remató desde lejos muy alto con el arco en soledad. La respuesta de Argentino llegó con un tiro libre de Bocardo que obligó a Onni a volar sobre su palo izquierdo para despejar el balón.

En la continuidad, Videla logró ganar un esférico en ataque y rematar, pero Villegas contuvo. La intención de juego se fue diluyendo porque ninguno podía llevar a cabo sus ideas. Recién a los 31′ Gil le ganó a Loyola en un costado, se mando hacia el área y cuando iba a rematar lo cerró Barroso. Del otro lado sucedió exactamente lo mismo, Videla quedaba sólo ante Villegas pero apareció Sosa.

Todo parecía indicar que la definición estaba destinada al alargue, o quizás los penales; sin embargo cuando se jugaban 38′ apareció el ingresado Ríos, quien recibió de Videla tras encontrar mal parada la defensa rival, y con un potente remate de frente concretó el 1-0 del Azuloro. Los Azules intentaron responder y tuvieron alguna acción para igualar. A los 44′ le quedaba un rebote a Salinas, que remató y el balón dio en un rival y se fue al córner. En el banco de los rivadavienses pedían mano y penal.

Y a los 50′ un centro pasado desde la derecha encontró a Robles por atrás de todos y sin marca, pero el Pirucho no pudo darle dirección a su golpe sobre el balón y se fue por el fondo. No quedaba tiempo para más, pitazo final y Arenas Raffo se transformó en el primer campeón de la Copa del Este y además de un lindo trofeo, se llevó 50.000 pesos como premio. Así los de Las Catitas siguen de festejo y no quieren parar, más aún cuando el próximo domingo jugarán la Supercopa.

SÍNTESIS:

Arenas Raffo (1): Horacio Onni; Juan Ignacio Lorenzo, Marcelo Barroso, David Loyola, Michael Cuello; Gianfranco Canillas, Simón Reta, Matías Mercado, Sebastián Fontemachi; Emiliano Aguilar y Mauricio Videla. DT: Sebastián Hidalgo.

Argentino (0): Enzo Villegas; Enrique Sosa, Jesús Robles, Leonardo Caballero, Matías Zamora; Adrián Bocardo, Abel Lucero, Sergio Neira, Jorge Gil; Federico Fernández y Carlos Catalán. DT: Carlos Rizzo.

Gol: ST 38′ Ríos (AR).

Cambios: ST 6′ Enzo Lucero x Canillas (AR), 25′ Rodrigo Reina x Catalán (Arg), 34′ Mauricio Ríos x Reta (AR), 39′ Iván Salinas x Gil (Arg) y 43′ Facundo Caballero x Zamora (Arg).

Árbitro: Matías Gomina. Asistentes: Emiliano Gómez y Leonardo Mercau. Cuarto árbitro: Ariel González.

Cancha: Club Social y Deportivo Montecaseros.

Incidencias: PT 35′ Expulsado L. Caballero (Arg), roja directa por agresión.

Figura: Mauricio Ríos (AR).

Gentileza Jorge Ruíz (Soy del Este)