En el lanzamiento de la compra de vino, Cornejo apuntó con algunas formadoras de precio y las acusó de «deslealtad comercial»

La intervención en el mercado de traslado es la nueva medida impulsada por el Ejecutivo para continuar la política de sostenimiento de precios que se inició con la creación del Fondo Anticíclico. Cornejo también acusó a establecimientos vitivinícolas formadores de precios de practicar «deslealtad comercial».

El Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; participó de una reunión con referentes vitivinícolas. El encuentro se realizó en el edificio municipal ubicado en la calle Román Cano e Hipólito Yrigoyen del departamento.

Hasta el lugar llegaron el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri; el jefe de gabinete del ministerio de Economía, Alfredo Aciar; el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alejandro Zlotolow; el intendente de Junín, Mario Abed; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez; la titular del EPRE, Jimena Latorre y el actual concejal por San Martín, Raúl Rufeil.

Ante el período de sobre stock vínico que enfrenta el sector vitícola de la provincia y que aplana los precios de comercialización, el Gobierno de Mendoza continúa realizando esfuerzos para equilibrar el mercado, sostener el precio del vino, acotar los stocks y darle mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor, especialmente al productor primario.

Bajo estas premisas, el Ejecutivo provincial pone en marcha una nueva operatoria de compra de 100 millones de litros de vino tinto genérico, a un ritmo de entre 15 y 20 millones de litros por mes, que se realizará desde septiembre de este año y hasta marzo de 2020, con el fin de tonificar los precios de cara a la próxima cosecha.

La intervención estatal para retirar el stock que poseen los trasladistas y los productores que elaboran su vino por cuenta de terceros pretende reducir el acumulado de tinto genérico a sólo un mes de despacho, lo que justificará el pago de $11 por litro financiado en 30 y 60 días.

Cabe recordar el INV publicó que las existencias de vino tinto, al 1 de agosto, son equivalentes a 7,6 meses de stock, es decir que se sobrepasan en 2,3 meses de equilibrio interno lo que deviene en una caída de los precios en el mercado de traslado, que se ubica por debajo de los $8 por litro en cuotas.

Una herramienta de política económica provincial:

Al momento de tomar la palabra, el Gobernador Cornejo dijo: “Hemos llegado hasta Junín, para realizar un anuncio que tiene que ver con uno de los escasos instrumentos de políticas económicas que tenemos las provincias. Ustedes saben que la mayoría de estos instrumentos están en manos de Gobierno nacional, debido a la buena administración de los recursos que hemos tenido en estos 4 años es que hemos recuperado diferentes instrumentos de política económica como los impositivos, que fueron aumentados durante el Gobierno de Francisco Pérez”.

“En nuestro Gobierno, los ingresos brutos se bajaron porque pudimos manejar el gasto con una administración ordenada. Por eso hemos podido ofrecer créditos a tasas subsidiadas a muchos productores con fines específicos, pudimos hacer bonos fiscales contra inversiones reales y concretas, pudimos hacer obra pública que es el otro instrumento que nos permite un estado solvente como el que tenemos en Mendoza”, agregó el mandatario provincial.

Intervención del Estado provincial tonificando el precio:

Respecto a la compra de vino generico, Cornejo advirtió: “Quizás algunos se hayan olvidado de que en el 2015 con Paco Pérez no se pagaban sueldos lo mismo que hoy pasa en Chubut. Hemos saneado la economía eso nos permite intervenir comprando vinos. En este lugar donde es tan importante la economía vitivinícola vamos a intervenir comprando vino tonificando el precio”.

En alusión a los motivos de esta baja en el costo del vino, el Gobernador explicó: “El precio está muy bajo producto de múltiples factores. Esta bajo porque los oferentes y los compradores están pagando muy bajo el precio del vino. Nos vemos obligados a tomar una medida de esta índole porque es la única que interviene directamente sobre el precio del vino. Nuestra intervención permitirá mejorar el precio. Los que queremos vivir en una economía sana debemos usar bien las instituciones, no despilfarrar el dinero de la gente y hacer que funcionen bien los mercados”.

Denuncias a la deslealtad comercial:

“Nos preocupan las condiciones de pago del mercado. Tenemos las pruebas, no somos los denunciadores crónicos y queremos acompañar a quienes denuncien esa deslealtad comercial con nuestro asesoramiento. Están pagando a 10, 11, 8 meses y sin interés con una alta inflación. Debemos saber todos que cuando vivimos ciclos inflacionarios como el actual la depreciación del eslabón más débil de la producción es tremenda. Por ello no sólo nos preocupa el precio sino que también nos preocupa la deslealtad comercial”, remarcó el jefe del ejecutivo provincial.

A su vez, Cornejo destacó: “Creemos que los perjudicados directos son quienes deben denunciar, pero nosotros en función del interés público, y en función de paradójicamente, de que funcionen bien los mercados también vamos a asesorarlos con información para que denuncien cada caso de deslealtad comercial que se está sufriendo. Como en el 2016, que mejoramos el precio del vino interviniéndolo lo vamos a hacer empezando por los productores chicos. Iremos escalando también con los trasladistas y obviamente es una intervención directa ya que no queremos que el dinero de los mendocinos quede en manos de múltiples intermediarios, sino que queremos que vaya lo más directo posible a nuestra producción”.

Para finalizar, el mandatario afirmó: “Estamos convencidos de que esta medida va a funcionar y de que va a tener eslabonamientos positivos en la región, fundamentalmente en el Este. A pesar de todos los problemas macroeconómicos, la provincia no ha parado una sola obra, y no vamos a parar ninguna. No hemos parado de hacer viviendas, de hecho, sólo en San Martín, 850 empleos dependen del programa Mendoza Construye que financia la provincia de Mendoza por una buena administración. Tampoco hemos parado de construir hospital, hacer rutas, equipar a la policía. Todo esto lo estamos haciendo en el marco de una economía que no está sana. Hace 8 años que este país no crece, no hace 4 años, y sin embargo hemos podido poner a flote a la provincia. Incluso hoy en día estamos interviniendo fuertemente en el mercado con recursos fiscales de todos los mendocinos, con este anuncio”.

Mendoza Fiduciaria como vehiculo:

El ministro de Economía, Martín Kerchner, explicó: “Este tema de lealtad comercial lo venimos estudiando en Buenos Aires desde hace tiempo, y nosotros desde el Gobierno vamos a aportar todas las pruebas para que nadie se aproveche de la situación. Mendoza Fiduciaria va llamar a concurso para presentarse a vender el vino, esto va beneficiar en el precio a los pequeños tenedores de vino”.

Además el funcionario recordó que “el 2 de septiembre vence la inscripción del seguro agrícola, son cuotas muy accesibles que sirven para proteger la próxima cosecha, esta vez aumentamos el 52% de cobertura por hectárea”.

Los beneficios de la compra:

Esta compra que encarará el Estado, equivale a un mes de comercialización y permitirá comprimir otra parte del excedente vínico tal como sucedió con el proporcional del mes de despacho que se redujo con la adhesión de los bodegueros y terceros maquileros al programa de inmovilización voluntaria de vino con destino a exportación.

La nueva iniciativa del Gobierno provincial surge de un análisis del mercado de traslado de los últimos tres años que arroja que, entre los meses de septiembre y marzo, los fraccionadores de vino compran sumas que rondan entre los 90 y 100 millones de litros de vino y actualmente, los grandes fraccionadores de vino sólo poseen el 23% de ese vino, es decir que no tienen la cantidad necesaria y suficiente en sus bodegas para cubrir todas sus ventas en la próxima liberación el 1 de junio de 2020, por lo que deberán seguir comprando pero a precios más competitivos para el productor.

Comienza el proceso de selección:

Al respecto, Alfredo Aciar explicó que el operativo estará en marcha desde septiembre del 2019 hasta febrero del 2020. Indicó que planifican “llegar con los precios tonificados a la próxima cosecha. El proyecto quedará abierto a partir de la próxima semana, a través de Mendoza Fiduciaria, para que todos los productores elaboradores de terceros se inscriban con la cantidad de vino técnico genérico para vender. Los iremos seleccionando y comprando a partir del mes de septiembre”.

En este sentido, el jefe de Gabinete aseguró que “el objetivo del operativo es tonificar los precios del vino tinto, de modo que otros productos puedan seguir la misma tendencia y subir también, lo mismo con los varietales. El pago a los productores sería en dos cuotas, a 30 y 60 días, algo que en el mercado hoy no existe. Estamos comprando a 11$ cuando el mercado actualmente paga $8 en 5 cuotas, en el mejor de los casos”.

La vitivinicultura mueva a 300 mil personas en Mendoza:

A su turno, el intendente de Junin, Mario Abed, destacó: “Este es un apoyo y esfuerzo del gobierno provincial y los municipios debemos colaborar, la vitivinicultura mueva a más de 300 mil personas. Esta ayuda va llegar a quienes más lo necesitan que son los productores. Esto fija un precio real del vino, los productores lo han tomado muy bien ya que tonifica al mercado”.

Por su parte, Jorge, un productor del Este mendocino, una de las áreas que más se verá beneficiada con la iniciativa agradeció “las medidas tomadas por el Gobierno y este apoyo que tenemos hoy. Vamos a lograr revertir el precio y que nos vaya un poquito mejor. Si bien las cosas a nivel país no están bien, creemos que gracias a este gobierno y a nuestro intendente que las cosas pueden brindar un cambio bastante bueno para nosotros los productores”.

El productor detalló que “hoy en día, los que estamos con vinos como terceros en algunas cooperativas nos ofrecen el pago 12 cuotas, a un valor de los tintos más comunes menores al precio que el Gobierno ofrece hoy. Es una norma que nos cambia bastante nuestros planes porque si no no teníamos forma de afrontar las próximas curaciones, pagarle a nuestra gente”.

Resumen políticas anticíclicas temporada 2019:

Operativo de compra de uva para mosto: a pequeños y medianos productores y contratistas de viña. Presupuesto ejecutado: $250 millones.

Incentivo económico autobloqueo de vinos de color: con aptitud de exportación a granel Presupuesto: $80 millones.

Certificado de crédito fiscal: destinado a apoyar la exportación de vinos a granel. Presupuesto: $180 millones.

Reproductor de video