En la escuela Ameghino, de Palmira, conocían el calvario de Flor. La directora prohibió hablar del tema: declaraciones de las maestras y de los abuelos

En la escuela 1-162 FlorentinoAmeghino, de Palmira, donde concurrió hasta mediados del año pasado y hasta 5º grado, conocían el calvario de Flor. La directora prohibió hablar del tema: declaraciones de las maestras y de los abuelos. La escuela no realizó la denuncia ante los organismos correspondientes.

Maestras, directivos y hasta algunas madres que enviaban sus hijos a la escuela Florentino Ameghino, estaban en conocimiento del calvario que estaba padeciendo Flor Di Marco, la niña asesinada por su padrastro el último 23 de marzo en San Luis. Estos son fragmentos de las declaraciones de los testigos en Mendoza, hecho que permitió ampliar la base a la justicia puntana para dictar el procesamiento de Carina Di Marco y enviarla a prisión. Su esposo, Lucas Gómez y padrastro de Flor, está alojado en la prisión de Pampa de las Salinas, en el límite con la provincia de La Rioja.

Para tratar el tema de Flor Di Marco, la actual directora del establecimiento, Sonia Poblete, según testimonio de una celadora, el último 29 de marzo hizo una reunión con docentes y celadores y les ordenó “decir que no sabíamos nada de que la niña era abusada”, según se desprende de la declaración de Alicia Fabiana Rizzo en la Fiscalía 12, actuaciones que luego fueron giradas a la jueza penal 3, Virginia Palacios, que lleva el caso en la vecina provincia de San Luis. El motivo de la orden de la directora, siempre según ese testimonio era “porque habían hecho las cosas mal”, posiblemente refiriéndose a su antecesora en el cargo durante 2016, Ana María Díaz.

En esa reunión del último 29 de marzo, 6 días después del asesinato de Florencia Di Marco, estaban presentes “los empleados del turno mañana, celadores, maestros y la secretaria Nancy Nalon”. Terminada la reunión, la celadora se retiró antes porque se descompuso “los docentes estaban asustados y decían que hay que decir la verdad, la secretaria Nalon también dijo que había que decir la verdad”.

Siempre según el auto de procesamiento que Tiempo del Este publicó en las últimas horas, por gentileza del sitio San Luis 24, la maestra de Flor Adriana Ramírez, tenía conocimiento de los abusos y en una ocasión citó a la madre, quien le restó importancia al tema y dijo que “Flor es muy mentirosa”.

Adriana Ramírez en su declaración testimonial describió el comentario de su alumna, Florencia Di Marco: “Hay veces que mi papá me acaricia”. Y al preguntarle de qué modo eran esas caricias, la niña respondió solo “que la acariciaba mucho”.

La actual directora Sonia Poblete, también fue maestra de Flor: “era compañera de mi hijo, era muy tímida, también había un audio, de una de las docentes la Srta. Adriana Ramírez de que ella había hablado con la mama de Florencia sobre el comentario que había hecho Florencia, la mamá se había molestado muy mucho, que eran mentiras y que Florencia decía mentiras”.

Carlos Alfredo Di Marco, abuelo de Flor, expresó en sede judicial que su nieta “tenía temor que cuando se acostaba a dormir ella tenía como pesadillas, que era como que le golpeaban la cama, se la movían, pero cuando se despertaba no había nada, ella le había comentado a la madre y a mi yerno de esta situaciones, pero no le creían, ella viva con un temor como si a ella le hubieran hecho algo”.

La abuela por parte de Lucas Gómez, padrastro de Flor, Ester Manzo describió de esta manera la situación: “Cuando Carina y Lucas vivían conmigo y compartíamos el baño, mi hijo Lucas venía a bañarse y en vez de Carina venir ella a traerle la ropa, mandaba a Florencia a que le trajera la ropa a mi hijo, la nena se metía a la habitación y Lucas salía envuelto en toallón y cuando entraba Florencia cerraba la puerta y yo no sé si mi hijo estaba envuelto o no en el toallón, al ratito salía la nena, yo le sabia decir Florencia porque no le trae tu mama la ropa, y ella me decía “no se” me mandó a mí”.

Manzo recordó que cuando habían encontrado el cuerpo de Flor ella estaba en San Luis cuando sucedió el crimen de su nieta “fui al a casa de Lucas, y de Carina, mi hijo Lucas no decía palabra solo se la pasaba apoyado en la mesa con la cabeza entre los brazos y Carina estaba como si nada, no se le movía un pelo y ya habían encontrado el cuerpo de Florencia, yo en una situación así me muero”.

“Yo me quiero ir con vos”, le decía la niña a su abuela, antes de tener que abandonar Palmira y marchar con sus padres y hermanitos a San Luis.

Tal vez, la niña presentía el triste final.