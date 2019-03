En La Paz dará comienzo el Campeonato Municipal de Fútbol Infanto-Juvenil y participarán diez equipos

Organizado por el Municipio el domingo 7 de abril dará inicio horas el Campeonato Municipal de Fútbol Infanto-Juvenil Apertura 2019 en el Estadio del Complejo Deportivo y Recreativo de La Democracia.

Esta iniciativa ha logrado nuevamente despertar el interés de las instituciones deportivas del Departamento, quienes confiando en el buen sentido de organización que el Municipio siempre ha tenido, han decidido sumarse a la misma y contribuir con la idea de continuar convirtiendo a la práctica del deporte en una herramienta válida de integración y de mejora constante de la calidad de vida.

En tal sentido son diez las instituciones que presentarán equipos en las Categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15 y Femenino, esperando superar la cifra de 400 niños y niñas paceñas que participaron de la pasada edición de este campeonato.

El mismo se desarrollará con el aporte logístico del Área de Deportes Municipal, aportando el arbitraje, el seguro médico y todo lo necesario para un normal desarrollo de esta actividad en que los padres nuevamente confían a sus niños y niñas, sabedores del cuidado y esmero con que se tratan a estos nóveles deportistas.

Las instituciones que se sumaron son las siguientes:

Club Sportivo Los Amigos

Club Centro Cultural

Club Demetrio Galeano

Club Sportivo Juventud Unida

Club Sportivo Mecánica

Club Deportivo Santiago Boggero

Club Deportivo San Martín

Club Deportivo La Menta

Club Cadetes Chilenos

Deportivo Campamento

Desde el Municipio se invita a todos los vecinos del Departamento a sumarse a cada uno de los encuentros para entre todos ser parte de una nueva oportunidad de alentar y acompañar a nuestros niños y niñas que nuevamente se animan a competir sanamente y en un ámbito de camaradería y amistad continuar haciendo de La Paz un lugar para el encuentro.