En Rivadavia se realizará el “BID en el Valle Central, Oasis Este de Mendoza”

Será el miércoles 9 de mayo desde las 9 hasta las 13 en el Teatro Luis Encio Bianchi de Rivadavia.

La Sede Este del Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo organiza este evento con el objeto de llevar al Valle Central Oasis Este de la Provincia de Mendoza, la continuación de los potentes efectos remanentes de la pasada Asamblea Anual del BID realizada a fines de Marzo en Mendoza.

Tres oradores-panelistas, con exposiciones, preguntas y respuestas, para tres temas; dos presenciales y una video conferencia – panel con EEUU, Washington D.C.:

1) Foro Diplomático de Mendoza (FDM), el BID y el Grupo de Apoyo Mendocino a la Asamblea del BID (GAMAB 2018): Ing. Gerardo Belinsky, Cónsul Honorario del Estado de Israel M.C., Secretario del FDM.

2) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Valle Central Oasis Este de la Provincia de Mendoza: Dr. Lic. Economista Orlando Reos; ex alto funcionario del BID; ex docente universitario; ex ejecutivo de empresas grandes y medianas empresas mendocinas con fuerte actividad y presencia mundial; consultor.

3) El Grupo de Apoyo Mendocino al Desarrollo Estratégico 2050 (GRAMDE 2050); actividad protagónica territorial: Prof. Cdor. Carlos Abihaggle, Embajador Argentino en Chile M.C., ex docente universitario, consultor.

Destinatarios del sector público y del sector privado de los Departamentos de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa:

– funcionarios y empleados de todas las áreas de los gobiernos municipales y concejales y asesores;

– empresarios, en particular pymes, y cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería, servicios, aeronáutica y turismo y demás actividades económicas;

– referentes sociales, económicos, culturales, tecnológicos, de la salud y educación de gestión estatal y privada y demás ciudadanos y entidades activas de la sociedad civil:

– funcionarios y empleados de agencias y entes autárquicos o autónomos de los gobiernos nacional y provincial, con base en el Oasis Este, tales como el INTA, INTI, IDITS, IDR, IDC, FTyC, Pro Mendoza, Irrigación, etc.

– Campus Universitario del Este, con sus dos locaciones, en La Colonia, Junín y en la Ciudad de San Martín, y todas las universidades, facultades y carreras que en él se dictan, tanto al personal docente como alumnos.

– Egresados y alumnos de todo el ITU UNCu.

– Docentes de todo el ITU UNCu.