En San Martín se acaba plazo para presentar candidatos a intendente: partidos y frentes negocian cargos y apoyos ﻿

Se acaba plazo para presentar candidatos a intendente y los partidos y frentes negocian cargos y apoyos

El cierre de las PASO municipales en San Martín, para definir las candidaturas a intendente es a las 24 horas de este sábado pero así y todo, con tan poco tiempo por delante, todavía hay dudas y negociaciones dentro de los partidos y frentes, que buscan evitar las internas o lograr apoyos.

Tras la última resolución de una sala de la Corte, los cuatro intendentes justicialistas han quedado, al menos de momento y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, habilitados para una nueva reelección. En ese contexto, el intendente Jorge Giménez irá por su quinto mandato según han confirmado a este medio, distintas fuentes, todas cercanas al mandatario peronista.

Jorge Giménez irá por su quinto mandato.

Sin embargo y aunque este panorama ha encolumnado a la mayor parte del peronismo local detrás de Giménez, subsisten en San Martín dos figuras menores, pero que pretenden ir a internas con el intendente. Se trata de Cristian Etem, quien supo ser durante años su secretario de Deportes y de Paula Repetto, una docente con ideología kirchnerista que representa a Unidad Ciudadana.

Cristian Etem y Paula Repetto.

Etem ha formado sin ningún tipo de infraestructura y solo con su militancia por los barrios y gimnasios el espacio “La patria nos llama” y desde allí llama a votarlo para “cambiar la distribución de los recursos que tiene el departamento. Hace falta más dinero para los distritos, para los servicios y para la producción”, sostiene el profesor. Por otro lado, Repetto aunque figura como la precandidata de Unidad Ciudadana a la intendencia, busca poner algún paño frío al asunto y asegura que “hoy soy candidata pero hasta el sábado que es el cierre de listas puede pasar cualquier cosa”.

Cambia Mendoza

Luis Belleville, Lorenzo Arnal y Raúl Rufeil.

Dentro de Cambia Mendoza el panorama también es de internas inminentes, en principio el concejal Raúl Rufeil, el preferido del gobernador Alfredo Cornejo es precandidato a intendente pero antes tendrá que sortear la interna con Luis Belleville, el presidente del PRO que también tiene pretensiones; pero además está la posibilidad de que se presente a internas Lorenzo Arnal, un enólogo que viene del palo de Fernando Armagnague y que promete presentar la documentación necesaria a tiempo, como para competir por la candidatura. Rufeil, el que más posibilidades tiene de los tres y a quien todos en el fondo ven como el rival directo de Gimenez, no teme a la interna y sostiene que le hace bien al frente: “Hay que competir y debatir ideas, eso es muy saludable para este espacio”, ha señalado en estos días.

Horacio Rodríguez

El Pastor Horacio Rodríguez.

Quien no tendrá competencia interna, aunque corre con muy pocas chances de llegar a ocupar la intendencia es el concejal y pastor evangelista, Horacio Rodríguez, que llegó a la banca municipal a través del Movimiento de Acción Social Federal (MAsFe) y que acaba de anotarse en la carrera a intendente como candidato del Partido Federal. Rodríguez cree en un plan de gobierno sustentado en el apoyo a las pymes y a los microemprendimientos dentro del departamento, con mucho apoyo en los distritos.

Marchan los gansos

Lito Leonardi y Armando Magistretti.

Finalmente, el Partido Demócrata, que irá por fuera de Cambia Mendoza, también parece que irá a internas, un panorama que hace solo algunos días era impensado, pero que en la última semana se complicó, luego de que dos de sus principales figuras locales no se pusieron de acuerdo respecto a sus aspiraciones: Armando Magistretti, presidente del PD y el ex legislador Rómulo Leonardi se encaminan a presentar listas separadas y a generar con ello una interna demócrata, luego de que las reuniones de estos días no han conseguido acercarlos. En cualquier caso, quedan todavía algunas horas hasta la noche del sábado, cuando cierra el plazo para la presentación de listas y los partidos, que negocian contra reloj.

(Ulises Borderil)