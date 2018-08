En Santa Rosa se rindió homenaje a la figura del general José de San Martín

La intendenta Norma Trigo encabezó, en la víspera, en el Centro Cívico de Villa Cabecera la Conmemoración del 168 Aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín y en su discurso resaltó la figura señera del militar correntino.

Participaron del acto el Secretario de Gobierno, Marcos Nuarte; los Concejales Matías Abraham y Diego Bassín; el Jefe Departamental Santa Rosa – Comisario Inspector, Antonio Cáceres; el Titular de Comisaría Seccional 21 – Sub Comisario, Jorge Salas; Titular de Sub Comisaría Las Catitas – Sub Comisario, José Estrella; la Supervisora Sección 44, Mónica Di Lorenzo; Supervisora Sección 12 Nivel Inicial, Nora Roxana Albornoz Nuarte; Miembros del Gabinete Municipal, Reina Departamental de la Vendimia, Karen Lucero; Virreina Departamental de la Vendimia, Marianela Di Carlantonio, Reina Departamental del Turismo, Melina Rocha, Comunidad Educativa de: Esc. Nº 1-027 “Juan Pascual Pringles”, Esc. Nº 4-081 “Ingeniero Francisco Croce”, Esc. Nº 6-090 “Esther Monasterio” y vecinos que se sumaron para participar del acto departamental.

La intendenta realizó un pormenorizado análisis de la gesta del Padre de la Patria: “El general José de San Martín, significó para toda América la libertad, fue un hombre de fortaleza y trabajo, con una inmensa vocación de libertad. San Martín se colocó en la historia no solamente como aquel que junto a sus hombres le hizo frente a la Cordeillra para libertar Chile o derrotar el océano para llegar a Perú”.

“San Martín jamás hizo alarde de sus triunfos merecidos, ni de la gloria conquistada. San Martín representa la libertad americana, la de un pueblo que llevó una estrategia que superó lo político. Su obra está considerada una de las estrategias más importantes en todo el mundo”, sostuvo.

Al referirse al delegado sanmartiniano, evocó: “Debió superarse para mantenerse firme cuando tuvo que decir no. Su legado es el que tenemos que llevar adelante todos los días y se sintetiza en una frase que él solía repetir: “Seamos libres, lo demás no importa”.

Luego, comparó la gesta sanmartiniana con la condición actual en el país: “Difícilmente cualquier objetivo, estrategia o empresa que se proponga, será difícil de concretar si no existe una verdadera unión nacional, que nos lleve a ser libres, soberanos y estar mejor, para desenvolvernos y estar unidos”.

Sostuvo la intendenta que “la gesta sanmartiniana demuestra que se pueden superar estos obstáculos, si estamos verdaderamente unidos con honestidad e inteligencia, escuchando a los demás, y viendo en qué podemos colaborar cada uno de nosotros”.

Trigo cerró su discurso con una frase de José de San Martín: “Compatriotas, la patria existe y triunfará”.

También en el acto hubo una ofrenda floral y promesa de lealtad al pie del Monumento al Libertador. Al finalizar el Acto Oficial, la municipalidad de Santa Rosa agasajó a los presentes con el tradicional chocolate patrio.