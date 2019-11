En una vibrante sesión en el HCD, Rufeil citó a Perón y pidió: “Dejar de declamar la justicia social y empezar a practicarla”

En la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de San Martín, hubo una dura disputa entre las bancadas del justicialismo y de Cambia Mendoza, en medio del proceso de transición y a menos de un mes del recambio institucional en que se hará cargo del municipio Raùl Rufeil.

El justicialismo intentó avanzar en la concesión de los vagones del parque Sarmiento, que se convertirán en un restaurante luego de una inversión millonaria de la comuna, que ahora busca adjudicarlo a un privado.

Ello motivó la reacción del edil Raúl Rufeil, quien dijo que esta iniciativa le va a “generar 20 mil pesos mensuales al municipio, mientras que al año gasta 17 millones de pesos en alquileres”. El intendente electo recordó que “uno de los ejes fundamentales de la doctrina justicialista es el concepto de la justicia social. Era tan necesario un restaurante más en San Martín, y no hablo de necesidades básicas, como el agua potable en los distritos, que todos los proyectos deben nacer a partir de las necesidades y no de una oferta caprichosa de un funcionario de turno. Hasta se podría haber hecho un comedor comunitario”, se lamentó.

“Del otro lado del mostrador”

El presidente del Concejo Deliberante, Bartolomé Robles, le recriminó a Rufeil no haber apoyado la adquisición de maquinarias de asfaltado ni el presupuesto de obras. También lo invitó “a reflexionar al concejal preopinante (Raúl Rufeil) porque por decisión del pueblo de San Martín, dentro de unos días va a estar del otro lado del mostrador, y le deseo la mejor de las suertes, pero es bueno que tenga presente que en la vida, no solamente en la política, no siempre se critica…esto no es personal, es un punto de vista político”, concluyó.D

En medio de otras intervenciones de ediles, a su turno el concejal Dubé acusó a Robles de “entrar en el terreno de la descalificación” y consideró que “las políticas y las obras deberían haberse realizado por consenso, en este caso de los vecinos” y volvió a acusar al Ejecutivo de “falta de información, porque el plan de obras era muy escueto, con apenas una ordenanza por la que se autorizaba un gasto de ciento cincuenta millones de pesos”, y recordó que los vecinos del Barrio Valentini aún aguardan las “ochocientos cincuenta bolsas de cemento que prometió devolver el arquitecto Gargiulo”, actual funcionario municipal.

Finalmente Rufeil citó a Juan Domingo Perón e invitó a “practicar la justicia social y no declamarla” y le pidió al Concejal Robles, que se deje de “hablar de mostradores, porque de esa manera se profundiza más la grieta”.

Foto: Marina Cuello