Entre 2017 y 2018 se deterioró la libertad de prensa en Argentina

El país ocupa el puesto número 52 de la Clasificación Mundial en el informe de Reporteros Sin Fronteras.

Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Argentina ha bajado dos puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Es decir que, entre 2017 y 2018, la libertad de expresión de periodistas se ha vuelto más limitada en el país, que –en este sentido– mereció la calificación de ser una nación “con problemas significativos”.

En Argentina, esas agresiones ocurren no sólo en las manifestaciones sino también en otro tipo de eventos. Tal fue el caso del camarógrafo de Télam agredido durante la intervención al Partido Justicialista en Buenos Aires. RSF, además, ha repudiado hechos como el ataque a las instalaciones del diario Tiempo Argentino en julio de 2016 y la amenaza de muerte a dos periodistas de La Nación en noviembre de 2014, entre otros hechos.

Una situación particular, aunque de gravedad menor a las agresiones físicas, ocurrió este miércoles 9 de mayo, cuando Marcos Peña –jefe de Gabinete de la Nación– dio una conferencia de prensa. Cecilia González, corresponsal de Notimex en Buenos Aires, pidió hacer una pregunta al funcionario y fue eliminada de la lista de periodistas que se turnarían para ello. Así lo manifestó la periodista en su cuenta de Twitter.

No me dejaron preguntar en la conferencia de Marcos Peña. Llegué temprano, estaba en la lista, iba a hacer una de las dos preguntas de corresponsales. Y no me dejaron.

