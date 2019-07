Es verdadero que el agresor de una candidata del PJ es empleado municipal de Godoy Cruz y militante de Cambia Mendoza

Se viralizó en redes sociales el video de un hombre atacando a pedradas y patadas un vehículo utilizado para la campaña de una candidata peronista en esa ciudad mendocina.

El agresor, que también amenazó con pegarle tiros a los opositores por “meterse” en su barrio, es trabajador del municipio gobernado por el radicalismo.

Tras el incidente, estuvo internado en un hospital neuropsiquiátrico, en situación de detención, imputado por amenazas coactivas y daños. Ya fue liberado.

Por Reverso

El jueves 18 de julio último se viralizó en redes sociales un video en el que aparece un hombre agrediendo salvajemente un auto utilizado por la candidata a concejal del Frente Elegí (PJ) Gabriela Malinar y sus seguidores para hacer actividades de campaña, con vistas a las elecciones provinciales del próximo 29 de septiembre.

Las imágenes fueron viralizadas en posteos que superaron los 5 mil compartidos (ver acá y acá) y los mil retuits (ver acá y acá). El mismo video también fue difundido en las redes de distintos medios como Radio Mitre y Perfil.

El video fue subido a Facebook con el siguiente epígrafe: “La patota del gobernador de #Mendoza Alfredo Cornejo agredió a una candidata a concejal del peronismo. El atacante trabaja en la municipalidad de Godoy Cruz y es militante del oficialismo. Repudio total. #CornejoEsMacri”.

Qué fue lo que pasó

En la pieza audiovisual se observa que el agresor pateó y le lanzó piedras con fuerza y varias veces a un vehículo. El parabrisas terminó roto, al igual que una ventana trasera.

El incidente ocurrió en el barrio Jardín Sarmiento, de Godoy Cruz, departamento gobernado por Cambia Mendoza, la alianza que también gobierna la provincia cuyana y que integran la UCR, el PRO, el Partido Demócrata, Libres del Sur y el Frente Renovador, entre otros partidos.

En el video se observa que un hombre siguió atacando al vehículo y no se detuvo pese a los reclamos de un grupo de militantes opositores y seguidores de Malinar, que clamaban: “¡Pará, loco!”.

El autor del ataque es Rodrigo Aznares, según fue identificado por la Justicia y las autoridades comunales, y es empleado de la Municipalidad de Godoy Cruz, como consta en la nómina de empleados de la comuna a la que accedió Reverso.

César Cattaneo (UCR), presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, indicó en diálogo con este medio que el hombre, de 30 años de edad, es trabajador del municipio desde hace 10 años -cuando todavía Cornejo ya era intendente- y se desempeña en el área de Higiene Urbana.

Además, Aznares es un militante del radicalismo, según informó en Twitter el intendente local, Tadeo García Zalazar (Cambia Mendoza), que aspira a la reelección.

Cornejo, en el eje de la pelea

“¿Me vas a pegar un tiro por entrar a un barrio?”, pregunta una persona en el video. “Sí, te voy a pegar un tiro por entrar a mi barrio”, subrayó Aznares. “Esa es la democracia de [Alfredo] Cornejo”, le contestó el militante peronista. “Sí, esa es la democracia de Cornejo”, respondió el agresor, en alusión al gobernador de Mendoza, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en el ámbito nacional y líder del frente Cambia Mendoza.

Cornejo no se refirió al incidente en lo inmediato sino el miércoles 24 de julio, una semana después de que ocurriera, y señaló en radio LV10: “No me consta que [Aznares] es militante. Es un pibe que tiene una adicción. Que sea empleado no hace que sea amigo del intendente. Es un pibe violento que le había pegado a un chofer”.

El Gobernador hizo estas declaraciones cuando el agresor estaba internado en el hospital neuropsiquiátrico Carlos Pereyra, en situación de detención -según una constancia de comunicación telefónica a la que tuvo acceso Reverso entre la Fiscalía N°4 que lleva el caso y el Cuerpo Médico Forense provincial-. Horas después, Aznares fue liberado por la Justicia y abandonó el hospital.

Malinar, la candidata peronista agredida, se había quejado de la decisión judicial a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook: “Quieren dejarlo en libertad y hacerlo pasar por loco, solo para encubrir un hecho de violencia donde detrás se encuentra el gobernador Alfredo Cornejo”.

Situación procesal

Después de ser identificado tras el ataque, ocurrido el jueves 18 de julio, y ordenada su detención tras una denuncia judicial del peronismo, Aznares permaneció prófugo de la Justicia hasta el día siguiente por la tarde, cuando finalmente se presentó en la Oficina Fiscal N° 4 de Godoy Cruz junto con su abogado, confirmaron fuentes judiciales a Reverso. Está imputado por amenazas coactivas y daños.

Tras su detención, el fiscal Juan Ticheli, a cargo de la investigación, dispuso su internación en un hospital neuropsiquiátrico, donde le diagnosticaron ideación paranoide delirante con falla del juicio crítico, según un informe médico al que tuvo acceso este medio.

Ticheli dispuso dejarlo en libertad luego de que recibiera el pago de una fianza de $30 mil mediante la entrega de un automóvil. “El mínimo sería de dos años y el máximo de 5”, dijo Ticheli en MDZ Radio y agregó que “judicialmente no tiene impedimento para volver a trabajar”, pero aclaró que “dependerá del empleador”.

Por su parte, el concejal Cattaneo informó a Reverso que al agresor se le inició un sumario administrativo, que todavía no tiene dictamen. Podría recibir una pena que derive en su despido de la comuna.

El presidente del Concejo Deliberante también indicó que, al momento del incidente, el empleado se encontraba fuera de su horario laboral. Este dato, sin embargo, no pudo ser verificado ni tampoco fue revelado por fuentes del municipio ni del entorno de la candidata agredida, pese a los reiterados intentos de este medio.