Escuchá el audio en que una docente admite conocer de los abusos que sufría Flor Di Marco

Fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante la justicia provincial de San Luis, en torno a la muerte de la pequeña Florencia Di Marco consumada el 22 de marzo pasado, hicieron trascender el audio con la voz de una de las maestras de la escuela 1-162 de la escuela Florentino Ameghino, de Palmira, mientras la pequeña estuvo secuestrada.

Los detalles que se van conociendo indican que ya se sabía en el entorno familiar de Flor, la actitud libidonosa del padrastro hacia la hija, como también la cerrada protección de la madre de la niña, Carina Di Marco, hacia la figura de Lucas Gómez. Este último está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Pampa de las Salinas, acusado de abuso sexual doblemente agravado y homicidio criminis causae.

En tanto que Carina Di Marco, pareja de Gómez, fue imputada el último 6 de abril por ser “partícipe necesaria” del delito de abuso sexual, con acceso carnal, que sufrió su hija antes de ser asesinada y trasladada al Complejo Penitenciario Provincial. El caso conmovió a las provincias de San Luis y Mendoza, pero particularmente a San Martín, de donde eran oriundos la madre y el padrastro de la menor asesinada. Además, Flor había concurrido hasta el año pasado a la escuela ubicada en el barrio Cervantes.

Ahora se conocen datos que permiten inferir que, antes del pase de la niña a una escuela de San Luis, a mediados del año pasado, docentes y directivos estaban al tanto del suplicio de la pequeña asesinada. Así lo confirma un testimonio: para tratar el tema de Flor Di Marco, la actual directora del establecimiento, Sonia Poblete, según testimonio de una celadora, el último 29 de marzo hizo una reunión con docentes y celadores y les ordenó “decir que no sabíamos nada de que la niña era abusada”, según se desprende de la declaración de Alicia Fabiana Rizzo, a la jueza de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, Marina Cuattrini, actuaciones que luego fueron giradas a la jueza penal 3, Virginia Palacios, que lleva el caso en la vecina provincia de San Luis. El motivo de la orden de la directora, siempre según ese testimonio era “porque habían hecho las cosas mal”, quizá refiriéndose a su antecesora en el cargo durante 2016, Ana María Díaz.

Esto dice la docente en un audio, posiblemente de Whats app:

Transcripción:

“¡Ay, chicas! Ojala que no le haya pasado nada, pero el infeliz del padrastro, seguro tiene algo que ver, porqué, cuando nosotros la teníamos. Él….. la acariciaba a la niña y muchas veces, nos contó a mí y a María Teresa, que él….. la acariciaba, que se metía en la pieza para ver si ella estaba durmiendo, si estaba tapada o no y cuando nosotros le dijimos a la madre que ella nos había contado eso para que tuviera ella cuidado la madre no nos creyó y dijo que la Florencia “mentía, que era re mentirosa” y que el novio de ella la quería mucho por eso hacía, ehhhhh .. Por eso la cuidaba y todo. Así que, ojala chicas, que no vaya a ser cosa que el padrastro éste, para mí, me da mala espina, para mí que el coso algo tiene que ver chicas, en serio. ¡Pobre niña! Porque era tan dulce, tímida y confiaba mucho en nosotras y nos llegó a decir eso. A mí y a María Teresa, me da una impotencia… porque seguro algo tiene que ver el padrastro, seguro chicas, ojala que me equivoque. Dios quiera y la Virgen que la niña este con vida y bien”.

La falta de acción u omisión, de familiares y docentes que estaban en contacto con la alumna, ante las señales que empezaba a dar la niña, son elementos fundamentales para la investigación que lleva adelante la jueza de Instrucción Penal, Virginia Palacios y que tiene a dos personas detenidas.