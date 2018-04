Escuela Técnica de Palmira: hubo una protesta por el cierre de divisiones y el Director denunció amenazas

El SUTE acompañado por organizaciones gremiales y sociales, se manifestó en contra del cierre de divisiones en las escuelas, mientras que el Director del establecimiento, Antonio Casas, denunció aprietes y amenazas.

Ante unas ciento cincuenta personas, el SUTE protestó por el cierre de divisiones en la ENET N° 1 Presidente Nicolás Avellaneda (ubicada en territorio de Junín) y denunció que el gobierno provincial toma estas medidas bajo el concepto de “optimización de recursos”.

“Hay un éxodo de matrículas de zonas vulnerables a zonas céntricas. Y el correlato es aula que se vacían en los barrios son aulas saturadas en zonas céntricas. Esto forma parte de la restricción presupuestaria del gobierno en materia de educación”, afirmó Sebastián Henríquez, Secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, quien si bien hubo escasa concurrencia de padres y alumnos, sí estuvo acompañado por el gremio de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria.

Consideró que “hay que discutir si en la educación se discute la lógica de la optimización de recursos o del derecho a la educación. Por eso tenemos escuelas rurales y albergues, con salas múltiples, donde hay chicos de segundo, tercero y cuarto grado, para no tener más de una maestra”.

Aseguró que “esto es un golpe mortal a la calidad educativa y a la salud de los docentes y celadores. Hay docentes con las cuerdas vocales destruidas además del tema de la violencia y adicciones, que en este contexto no se pueden trabajar bien”.

Anunció que habrá una movilización para este miércoles en la ciudad de Mendoza y que “esto es una oleada que se da en toda la provincia, ahora en técnica, pero también en primaria, secundaria orientada y en jóvenes y adultos”.

Para Henríquez “el gobierno lo va haciendo por sector para que cueste centralizar en un único movimiento la defensa de los cursos. Sacamos una solicitada para explicar lo que está pasando y luego de esta movilización, el SUTE buscará con miles de firmas “que la educación sea prioridad”.

Respecto a la gestión de Jaime Correas dijo que “él no viene de la escuela, tiene una lógica de gerente de recursos humanos y sin ningún compromiso ni sensibilidad con el sector educativo. Jaime Correas es Cornejo con su política del ítem aula, de optimización de recursos y poner el servicio educativo en función de las necesidades del empresariado y es la lógica de Cambiemos”.

¿Estás de acuerdo con el cierre de cursos en la Escuela Técnica de Palmira? — Tiempo del Este (@TiempodelEste) April 3, 2018

Por su parte, el dirigente Social Hugo “Flecha” García (64) representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, destacó: “Nosotros estamos en contra del cierre de cursos, porque hay que tener en cuenta que hay muchos pibes que viven en la zona, y van a estudiar a la noche después de trabajar. Por eso estamos en contra de que se cierre”.

“Insisto en que si se hacen retoques deben ser para mejor, nunca para peor. Inclusive para gente grande que quiere estudiar, también se perjudica”, finalizó García.

Luego de los discursos frente al portal de la escuela, unos 150 manifestantes recorrieron la Avenida del Libertador hasta la Delegación Municipal, bajo un discreto operativo policial que realizó desvíos de tránsito para que no hubiese colapso alguno.

Entre los convocados se observó a la legisladora provincial justicialista, Cristina Pérez, al ex ministro de Francisco Pérez, Cristian Bassin, a la kirchnerista directora de la escuela Káiruz, Cristina Gauna y algunas organizaciones de izquierda.

Denuncia de amenazas

El director de la Nicolás Avellaneda, Antonio Casas (56), puntualizó que “luego de que se conoció el cierre de divisiones, sufrí amenazas en mi teléfono y también me dañaron el auto. Yo no estoy de acuerdo con estas medidas, pero tampoco con este tipo de patoterismo, que no lo comparto”.

Casas ya hizo la denuncia ante la justicia y subrayó que “voy a llegar hasta las últimas consecuencias para saber de donde salieron esas amenazas”.

Entre los turnos, matutino, vespertino y nocturno, actualmente en la ENET de Palmira estudian más de 300 alumnos, confirmó el directivo.