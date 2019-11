Estas son algunas de las personas que integrarán el gabinete de Rodolfo Suarez

Mariana Juri, Lisandro Nieri y Natalio Mema tendrán un lugar clave en el equipo del gobernador electo. Colaboradores y colaboradoras del exintendente lo acompañarán en su gestión.

«Hasta el 1.º de diciembre no voy a dar ningún nombre, no me pregunten más”, había dicho Suarez, el gobernador electo, al día siguiente de que los votos le otorgaran el triunfo en Mendoza. Sin embargo, a través de declaraciones radiales desde Asia (visita China y Dubai en el marco de un viaje oficial) para afianzar lazos comerciales y buscar inversiones, Suarez confirmó algunos nombres para su próximo gabinete. Otros todavía están en danza y se espera confirmación para el regreso del exintendente citadino.

Según informó diario Los Andes,Mariana Juries ficha segura, ya que conducirá el Ministerio de Turismo y Cultura. La funcionaria es una histórica referente radical en materia de turismo. Mientras tanto, Diego Gareca, actual titular de Cultura, se irá para Godoy Cruz, mientras que Gabriela Testa, que hasta ahora estaba a cargo del Ente Mendoza Turismo, asumirá como diputada.

En tanto, Lisandro Nieriseguiría en su función como ministro de Hacienda en Casa de Gobierno, ya que su rol fue clave en materia acuerdos sobre la coparticipación con la Nación. Raúl Levrino, secretario de Seguridad Ciudadana en Capital en los últimos años, probablemente comande el Ministerio de Seguridad, mientras que Roberto Munives continuaría como Director General de Policías de la provincia. En este caso, hay versiones diferentes y queda solamente esperar la confirmación pública del propio Rodolfo Suarez.

En el caso de la Secretaría Legal y Técnica se escucha el nombre de Víctor Ibáñez, abogado constitucionalista y actual secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación de la UNCUYO, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué rol ocupará en esa repartición. Sería uno de los encargados de la Reforma Constitucional en Mendoza, según planteó Los Andes.

En la Dirección General de Escuelas no continuará Jaime Correas y el nombre que se escucha más fuerte es el deJosé Thomas, actual gerente educativo en el colegio privado ICEI. Además, tiene una columna en una radio sobre educación. Su hermano, Lisandro Thomas, es concejal radical en Capital y trabajó en los equipos técnicos de Suarez. No obstante, que venga de la gestión privada no es algo que convenza a muchos.

En el área de Servicios Públicos continuaría Natalio Mema,que implementó el Mendotran no sin críticas, aunque ya discute con Rodolfo Suarez y Ulpiano Suárez, el intendente electo de Capital, el traslado de las oficinas de Servicios Públicos a la Casa de Gobierno para cederle el edifico de la Sexta Sección a la Municipalidad de la Capital.

Suarez ya había propuesto durante su campaña la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero aún no han trascendido, al menos públicamente, nombres posibles para ocupar esta cartera. Según Sitio Andino, a su vez, el actual subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, continuará vinculado al área y hay rumores de que la cartera podría ascender al rango de Ministerio. Por su parte, Mario Isgró, secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, pasaría a dirigir el potencial Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas.

Lo que sí está claro es que el futuro mandatario provincial dejará buena parte de las segundas líneas del gabinete de Cornejo en sus funciones por la experiencia que han adquirido en los últimos cuatro años, muchos de ellos sumando una gestión con buena evaluación.

