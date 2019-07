Este video está manipulado pero Alberto Fernández criticó así a Kicillof en 2014

El contenido viral se trata de un montaje audiovisual con imágenes del programa “¿Quién quiere ser Millonario?”, donde nunca estuvo el precandidato del Frente de Todos.

Sin embargo, la entrevista al ex jefe de gabinete que aparece dentro de dicho contenido sí es real.

Desde el equipo de Prensa de Fernández confirmaron la autenticidad de las declaraciones del precandidato.

Circula por WhatsApp un video en el que se ve a Alberto Fernández, precandidato a presidente por Frente de Todos, en un supuesto programa de “¿Quién quiere ser Millonario?”, que se emite por Telefé y conduce Santiago del Moro. Allí se puede ver un montaje de imágenes en el que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner critica la política económica de Axel Kicillof, ex ministro y viceministro de Economía entre 2011 y 2015 y precandidato a Gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Lo que circula en redes sociales

El video comenzó a circular ayer por la tarde en Twitter y Facebook en tono humorístico -con posteos que este medio identificó con más de 6500 compartidos y 82 mil reproducciones en total-. Usuarios por WhatsApp preguntaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) (ver acá y acá) si se trataba de un deep fake -es decir, videos producidos a través inteligencia artificial, que permiten crear situaciones de apariencia realista, pero que no sucedieron en la realidad- o de una situación real.

Allí se ve que, ante la supuesta pregunta de “¿Quién arruinó la economía argentina?”, aparecen en la pantalla cuatro opciones: Kicillof, el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino(2011-2013), el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno (2006-2013) y el dirigente Luis D’Elía. A continuación, Fernández responde con críticas a Kicillof, actual precandidato a gobernador bonaerense de su espacio.

Además, agregó: “La verdad es que a mí no me confunden, no era Lorenzino el responsable, era Kicillof el responsable. Lorenzino ponía la cara y en los reportajes pedía irse… Kicillof es el gran responsable”.

Contenido trucado, pero entrevista verdadera

El video es una pieza trucada. Arturo Chomysyn, postproductor en Rima Studio y especialista en efectos visuales, explicó a Reverso cómo se manipuló el video: “Utilizaron un contenido que ya existía de antes [en referencia al programa “¿Quién quiere ser Millonario?”]. E hicieron lo que se llama ‘compositing’ para mezclarlo con otras imágenes y un video”.

Pero, más allá del video manipulado, el ex jefe de Gabinete hizo estas críticas a Kicillof en una entrevista a Infobae en marzo de 2014, cuando el actual diputado nacional se desempeñaba como ministro de Economía de la Nación (ver acá y acá).

“Kicillof fue el ministro de Economía de todo el segundo mandato de Cristina, Kicillof fue el que avaló el cepo cambiario, Kicillof fue el que avaló el cierre de las importaciones, Kicillof fue el que avaló los Cedines [N. de R.: en referencia a los Certificados de Depósito para la Inversión Inmobiliaria] y ese vergonzoso blanqueo que ni siquiera (…), Kicillof es un co-responsable de las consecuencias inflacionarias que hoy padecemos”, dijo en ese momento el precandidato a presidente del Frente de Todos que hoy lleva a Kicillof como precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el mismo espacio.

No se trata de la primera vez que Fernández critica al gobierno de Fernández de Kirchner,especialmente de su segundo mandato. En otras oportunidades el precandidato reprobó políticas de su gestión, entre las que se encuentra la firma del Memorándum con Irán por el caso AMIA.

Reverso también contactó a Juan Pablo Biondi, vocero de Alberto Fernández. Desde allí señalaron: “No tenemos ningún comentario más que, por ser crítico de algunas cosas de Cristina y de Axel, es que se formó este espacio amplio con todos, donde confluyen distintos candidatos que han sido críticos (Alberto, [Sergio] Massa, Pino [Solandas], [Matías] Lammens, [Victoria] Donda, etc). Es con todos, contra Macri”. Y, además, agregaron: “La artífice de este espacio amplio y crítico es la propia Cristina”.