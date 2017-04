Estela Peralta, fundadora del merendero “Cuenta conmigo” en el barrio Güemes, de San Martín: historia de un acto de amor

El merendero “Cuenta Conmigo”, ubicado en la manzana 8 casa 10 el barrio Güemes de San Martin, empezó a funcionar el invierno pasado, con el objetivo de ayudar a niños y madres, abuelos y personas con capacidades diferentes, en un verdadero acto de amor hacia el prójimo.

El “Cuenta Conmigo” es un merendero que se motoriza con el trabajo de toda una familia: Estela Peralta (casada con Jorge Cejas) es la encargada, además de su hija Ianina Cejas, sus nueras Evelin Mercado y Soledad Pereyra. “Es un proyecto familiar”, resume la responsable, que es mamá de 6 hijos, tiene 12 nietos y estudia profesorado de Historia en el Instituto de Formación Docente y Técnica 9-001.

Estela comenta que su idea surgió a raíz de ver una cruel realidad “padres que quedaron sin trabajo, y no podían cumplir con lo básico para sus hijos”. Dice que hay una “gran necesidad en algunos niños de mi barrio, también habían comentarios de asombro que se entrecruzan en los negocios del mismo: niños que piden un pedazo de pan o que en ciertos casos venían al negocio y pedían comida para ellos y sus hermanitos”.

Asegura que su emprendimiento es por “ la necesidad que yo tenía de devolver un poco aunque sea, de lo que en el año 1.983 , hicieron conmigo y mi familia, yo en ese año estaba embarazada, mi esposo se quedó sin trabajo y mis tres niños tuvieron que ir a un merendero a desayunar”.

Recuerda que “trabajé por la caja PAN, hasta que por razones de problemas en el embarazo, tuve que ir a comer a un lugar donde se juntaba mucha gente, allí nos daban un plato de comida caliente y donde me permitían llevarle un plato de comida a mi esposo”.

Evoca que “no fue fácil ni para mi esposo, ni para mí, tuve que compartir mi mesa con muchas personas, sentir todo tipo de olores a los que yo no estaba acostumbrada. ¡Era la única salida que teníamos!” y reflexiona que cree que “todo tiene un propósito en la vida, un para que”.

Ese sentimiento de dolor e impotencia, extendido a su esposo al que veía perder su dignidad de hombre y de padre, por no contar con los elementos básicos para subsistir, son hechos que la marcaron.

Asegura que en ese momento le costaba “mirar a los ojos a las personas que nos servían con tanto esfuerzo la comida, ellos no tenían la culpa de lo que yo sentía, era que yo me sentía una mendiga más y hasta me parecía que la gente murmuraba “a estos no les gusta trabajar, quieren todo de arriba”.

Historia repetida

Hoy, Estela considera que la historia se repite en otras personas y “esa mirada triste y desolada yo la he visto muchas veces en las mamás y hasta en los papás de los chicos del merendero, en los abuelos que trabajaron toda su vida y hoy se encuentran que no les alcanza el sueldo para darse el lujo de tomar una “taza de chocolate” en su casa todas las mañanas”.

Cuando comentó su idea alguien la desalentó: “Vas a alimentar vagos”. Ella le pidió que no generalizara, porque sus hijos un día pasaron por esto y hoy trabajan, hoy son papás que llevan el alimento a sus casas y no cierran sus manos para dar al que más lo necesita”.

Sus pedidos a la gente son para que colabore con azúcar y leche, para que el merendero pueda seguir ofreciendo la taza de chocolate diaria; verduras, mercaderías, ropa, calzado, cosas del hogar que ya no sirven (colchón, camas, cocina, etc.), a otros les hacen falta. Y deja dos números de teléfono para receptar las colaboraciones: 2634220270- 4426118 y en Facebook el merendero “Cuenta conmigo”, en el barrio Güemes.

Estela extiende su lista de peticiones al municipio para que le otorgue”un espacio cerrado para contener a tantos que lo necesitan, ya que estamos usando el garaje de mis suegros, que sólo tiene techo, y tenemos que prepararnos para el invierno”. Estela, no pide sueldos ni subsidios, sólo un lugar donde sea exclusivo para el merendero y poder dar allí capacitaciones a los papás y a los jóvenes de los alrededores.

Las ferias de ropa no venden las prendas, sino que las canjean por un alimento no perecedero, una vez que se recolecta la mercadería, se arman bolsas de alimentos y son entregadas a las familias del merendero.

En 2017 se concretó el proyecto “Padrinos de Reyes” donde muchos corazones grandotes colaboraron con 70 regalos, un regalo para cada niño del merendero y 30 regalos más para sortear entre los niños que se sumaron a los Reyes.

Al comenzar el ciclo lectivo de éste año también se cristalizó el proyecto llamado “Juntos al Cole”: en ese momento, la cosecha fue de 83 mochilas con sus respectivos útiles, 40 mochilas las donó “Mochi Mendoza”, 31 mochilas Mariana Torrisi y sus esposo, y las 12 restantes los amigos del Face a los que “agradecemos infinitamente por estar siempre presentes”.

El merendero no recibe ayuda del Estado: hoy funciona gracias a la colaboración de amigos, entre ellos muchos, del área de la educación.