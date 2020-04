Estiman que la pobreza crecerá al 45% en Argentina

El índice de pobreza podría saltar a ese número tras la cuarentena obligatoria, de acuerdo al titular del observatorio social de la UCA.

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, sostuvo hoy que se está produciendo «un empobrecimiento importante de clases media bajas» en el contexto del parate económico producto de la pandemia de coronavirus, y estimó que los índices de pobreza se ubican en «alrededor del 45%»

En declaraciones a FM Futurock, el experto de la UCA sostuvo que «el resultado de los próximos índices es obvio», porque «se para la economía en el contexto del aislamiento social y el primer shock es contra la economía informal».

En ese marco, agregó que sin embargo ese sector es «parcialmente compensado por las políticas de transferencia de ingresos» que planteó el Gobierno, y destacó que «en los sectores más bajos el mecanismo de compensación ayuda mucho» ya que queda garantizada la alimentación y la compra de medicamentos, sus gastos centrales.

Sin embargo, sostuvo que esto no sucede «en los segmentos que tenían ingresos de 30.000 o 40.000 pesos, que podían ser clase media baja pero no ser pobres» porque en caso de que les llegue la asistencia estatal, «no cubre esos ingresos».

Por eso consideró que hay un «empobrecimiento importante de clases media bajas» que ahora «han caído en la pobreza o profundizaron su situación de pobreza»

Por otra parte, Juan Ignacio Bonfiglio, investigador de la UCA, aclaró que el dato del 45% “es una declaración del director del observatorio, pero no está respaldada por datos concretos, sino en una estimación. Dijo que probablemente estuviera en ese nivel. Esta fundada en una tendencia, pero no en datos, porque no los hay”

“La pandemia tiene consecuencias sobre la economía y los ingresos a los hogares. Seguro hay un impacto, pero no tenemos presiones al respecto”, finalizó Bonfiglio.

