Estudiantes de la Universidad de Congreso se movilizan en rechazo al aumento de las cuotas

Además reclaman por los problemas administrativos que exhibió la casa de estudios este año. Invitan a estudiantes de otras universidades a sumarse a la marcha. Desde la UC expresaron que buscan «mantener la cuota más accesible».

Estudiantes de la Universidad de Congreso (UC) se movilizarán en rechazo al aumento de cuotas. La concentración será el viernes a las 18 en Colón 90 de la Ciudad de Mendoza, frente al edificio central de la UC.

El malestar estudiantil tiene principalmente dos causas: el aumento en los aranceles y los problemas administrativos.

Los alumnos de la universidad de congreso convocamos a una manifestación a raíz del aumento desmedido de la cuota.

Por un lado, los estudiantes explicaron que no están cursando de manera presencial, con lo cual no consumen insumos de la Universidad aunque, a pesar de eso, la cuota aumentó este año “un 30%”. Además aseguran que las plataformas virtuales «tampoco han sido mejoradas”.

“Muchos estudiantes no pueden pagar la cuota y de esta manera si no disminuye tendrán que abandonar la carrera”, manifestaron los estudiantes mediante un comunicado.

Por otra parte, también causaron malestar los problemas administrativos que hubo en el último tiempo en la universidad. «Tienen una administración muy mala, entonces no te responden y no se hacen cargo de los problemas que eso genera. Por ejemplo, no te responden los mails, entonces no te envían las chequeras para pagar la cuota. Al no poder pagar uno no se puede inscribir para rendir. Por la web tampoco te podés inscribir porque la página siempre está en mantenimiento», contó una estudiante de la Sede Este a Diario Vox.

El rector de la universidad, el ingeniero Rubén Bresso, hizo una última aparición en una entrevista por la vendimia solidaria, aunque hasta el momento no se expresó de manera pública sobre los reclamos de los estudiantes.

En un intento por contener el malestar estudiantil, la universidad lanzó ayer un breve comunicado en el cual informa que la cuota de marzo no tendrá recargo para quienes no la hayan pagado en los plazos estipulados.

“El compromiso de la Fundación Postgrado de Congreso es brindar los estándares de calidad, mejorar los servicios y mantener la cuota más accesible para la #ComunidadUC”, aseguró el comunicado.

Más allá de esto, la movilización se realizará mañana, y estudiantes autoconvocados de la Universidad del Aconcagua (UDA) expresaron que se sumarán a la marcha.

Los estudiantes de la UDA solicitaron que el Ministerio de Educación de la Nación ponga un límite al aumento de aranceles.