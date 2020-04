Estudiantes de medicina y psicólogos se suman al 0800 COVID

Buscan brindar distintas respuestas y cumplen un protocolo de atención. Se recomienda que previo a llamar al 0800 se realice el autodiagnóstico a través de la app.

Con la puesta en marcha de la aplicación CoTrack, Mendoza Te Cuida, el gobierno provincial aseguró que busca «brindar un servicio de atención integral al ciudadano que se complementa con el 0800 COVID».

La ministra de Salud, Ana María Nadal, explicó que “el 0800 COVID forma parte de una estrategia de comunicación con la población que ha ido creciendo desde su lanzamiento, mejorando su capacidad de respuesta”. En este sentido, detalló que actualmente el servicio se presta tanto “con operados no profesionales, capacitados y preparados para brindar información precisa adecuada y veraz, como con profesionales de la salud”.

Sobre los operadores no profesionales, que son los encargados de recibir las llamadas, la ministra explicó que “la mayoría de ellos son voluntarios. También hemos convocado, siempre voluntariamente, al personal que no se encuentra prestando servicios y que no forma parte de la población en riesgo”.

Nadal sostuvo que “si una persona presenta síntomas hay un equipo médico que evalúa la sintomatología. Cuando epidemiología valida el caso sospechoso, se activa el protocolo que se ha preparado. El 0800 se ha constituido en una vía ágil, profesionalizada y de comunicación e información para la ciudadanía, que se ha visto reforzada con la teleasistencia de un equipo de salud mental, donde también se evacuan dudas y se contiene a las personas”.

Cómo funciona el sistema integral de atención

Desde hace unos días se sumaron médicos estudiantes del último año de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo (50 personas) y psicólogos (20 personas) a la atención del 0800 800 26843 COVID. La estrategia telefónica está destinada a brindar distintas respuestas y cumple un protocolo de atención, que va guiando la adecuada vía de asistencia según las situaciones que se van presentando.

Con el objetivo de descomprimir el 0800 COVID, se recomienda primero realizar el autodiagnóstico a través de la app CoTrack, Mendoza Te Cuida. Si bien el resultado no es definitivo, le permite a la persona conocer si presenta síntomas compatibles. En caso de que el autodiagnóstico resulte con riesgo alto, podrá llamar al 0800 800 26843 (COVID).

Desde el call center, uno de los 120 operadores telefónicos recibirá la llamada, el motivo de la consulta y resolverá dudas e inquietudes del ciudadano. Asimismo, solicitará datos personales, verificará si la persona viajó a las zonas de riesgo durante los últimos 14 días, si estuvo en contacto con alguna persona que haya sido catalogada como caso sospechosa o diagnosticada con infección por coronavirus. También preguntará sobre la presencia de alguno de estos síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta o problemas respiratorios.

En caso de que el ciudadano presente síntomas, el operador ofrece una teleconsulta con uno de los médicos, quien realizará un teletriage ampliando el interrogatorio. Verificará si la persona se encuentra en grupo de riesgo, por la edad o por presentar comorbilidades médicas , finalmente, definirá si se trata de un caso probable de COVID-19.

Si se trata de un caso sospechoso, el médico se comunica con la Guardia de Epidemiología de la provincia, área que define activar el protocolo epidemiológico y solicitar que un servicio a domicilio revise al paciente y decida o no internar a la persona, a fin de completar la evaluación y arribar a un diagnóstico certero.