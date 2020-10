Fabián Ferro: «Hoy me hice el último test y he dado negativo»

Tras ser acusado de haber sido visto en el Hospital Perrupato cuando era positivo para coronavirus, el médico especialista en clínica médica, que atiende pacientes con COVID-19 en San Martín, Fabián Ferro, aseguró «Ahora no estoy en condiciones de contagiar a nadie».

Fabián Ferro, médico especialista en clínica médica e integrante del equipo COVID que en San Martín atiende a pacientes producto de la consecuente pandemia ya está sano. Así lo aseguró a pesar que en un video se asegura lo contrario y más allá de acusarlo, el protagonista del material audiovisual, pide que se le retire el título y hasta que intervenga el Ministerio de Salud de Mendoza

«Hoy me hice el último test y he dado negativo. Hace más de 18 días que estuve contagiado y de eso me enteré hace unos 10 días atrás. En todo momento he sido totalmente asintomático. Ahora no estoy en condiciones de contagiar a nadie», marcó el profesional de la salud que está a cargo del equipo COVID tanto en el Hospital Perrupato como en el Sanatorio Argentino de San Martín.

La aclaración fue en virtud de un video en que se lo escracha a Ferro y donde un hombre asegura que el médico «es positivo» y que se estaría paseando por el nosocomio del Este mendocino. «Se cree que es inmune», afirma el hombre que se identifica como Marcelo Aguado, que no explica de dónde lo conoce a Ferro y mucho menos muestra algún tipo de análisis que corrobore su historia.

«Soy médico hace más de 20 años, en el Perrupato trabajo hace unos 15 años, he trabajado en distintos lugares, en terapia, en clínica médica básicamente, que es mi dedicación tanto en el hospital como en consultorio. Con el tema de la pandemia hemos tenido que reordenar todo en el Perrupato. Es un lugar donde estamos en riesgo por el contacto con los pacientes. El riesgo es para todos», describió Ferro.

El médico además se quejó que «por una cuestión de mala publicidad se termina estigmatizando a la gente que trabaja en el equipo de COVID. Hemos venido funcionando muy bien, tanto en el Perrupato como en el Sanatorio Argentino. Tenemos internados pacientes de otros departamentos, de otras provincias y de otro país. Eso es debido al esfuerzo de los profesionales de la salud tanto del Perrupato como del Sanatorio Argentino», valoró.

En tanto aclaró que «nunca hemos estado desbordados, hemos contenido las distintas demandas, colaborando entre las terapias, compartiendo recursos. Hace varios meses que no tengo ni sábados ni domingos de descanso, no tenemos horarios. Entre los controles que nos hacemos, yo tengo más de 10 realizados. Y hace unos 10 días me dio un control positivo», relató.

Asimismo sostuvo que en tiempo de pandemia «yo solamente atiendo pacientes COVID. Hay mucha gente no los quiere atender. Cuando me dio positivo mis actividades ordinarias se terminaron. Como la de mi consultorio particular. En total, según los cálculos, llevo más de 18 días desde que me contagié trabajando. Y hoy es imposible que contagie a alguien», marcó.

Sobre la versión de Aguado de que alguien lo vio a en el Perrupato cuando era positivo contó: «Una vez fui al Perrupato a hacerme una radiografía. Y en otra ocasión fui a atender una emergencia, en el sector de pacientes con COVID. Yo se quién puede contagiar y quién no. Sin embargo en ese video no se dice toda la verdad. No solo es impreciso e incorrecto, este hombre es marido de una colega», acotó. Y añadió: «Soy absolutamente asintomático. Si no me hubiera hecho el test no me hubiera enterado nunca».

«Soy un apasionado de lo que hago. Esa faltita de verdades tiene cierta picardía. Hoy me hice el último test que me dio negativo. Disfruto mucho de mi trabajo y por ahora lo voy a seguir haciendo. De lunes a lunes. Todo el tiempo que sea necesario para atender a los pacientes COVID en San Martín», cerró.

Gentileza Diario Mendoza.

