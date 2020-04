Fernández aclaró que el aislamiento social «no se va a flexibilizar»

Pidió paciencia a los distintos sectores económicos. Habló del uso de barbijos y también de los sobreprecios en las compras que hicieron funcionarios de la cartera de Desarrollo Social.

El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles que «no se va a flexibilizar» el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12, y advirtió: «En centros urbanos, seremos mucho más estrictos».

Sostuvo que ve con preocupación «cierto relajamiento» en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero aclaró: «No hay ningún levantamiento de la cuarentena» a partir del próximo lunes. «El control se ha relajado, ayer les pedí a los ministros que se pongan más estrictos y hagan controlar caso por caso», dijo el Presidente. Y agregó: «Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por colectivo».

En este sentido, indicó que, gracias al aislamiento obligatorio, se aplanó la curva de casos de coronavirus. Los expertos médicos «estiman que el pico» de la enfermedad «se va a dar en la segunda quincena de mayo» y por eso la cuarentena «va a continuar».

Sostuvo que necesita «gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque», y señaló que, por ese motivo, tras lo ocurrido con algunos artículos de las compras para el abastecimiento de alimentos a comedores, acordó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, «ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse».