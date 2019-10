Fernando Ubieta aseguró que el peronismo quiere posponer el debate de endeudamiento para obras hasta después de la elección

Así lo manifestó el intendente electo de La Paz, donde está previsto que se realice una de las tres obras que requieren autorización legislativa. Desde el radicalismo advierten que si se demora el tratamiento, podrían perderse los fondos del BID.

«No, no me he comunicado con los legisladores de mi partido. Estamos en estos días obviamente caminando hacia una elección nacional, donde los legisladores y los que estamos en este mundo estamos trabajando para esta elección. Una vez que pase, volveremos a hablar de este tema«.

Con esa frase, el intendente electo de La Paz, el peronista Fernando Ubieta, blanqueó que el Partido Justicialista quiere posponer el debate en la Legislatura en el que se deberá votar un endeudamiento para realizar tres obras que, de acuerdo con el Gobierno, son fundamentales.

Uno de los proyectos es un acueducto ganadero en La Paz, pero el intendente electo manifestó que no ha mantenido contactos por este tema con los legisladores de su partido. De todas maneras, aclaró que «si yo estuviese en la Legislatura votaría a favor de esta obra».

«Primero me parecía apresurada la obra porque era netamente de corte electoralista y me parecía que debía tratarse con un poquito más de cuidado. Han pasado las elecciones y habrá que sentarse en una mesa de diálogo», planteó, antes de recordar que aún resta una elección, el 27 de octubre.

Por otra parte, si bien se mostró a favor de la iniciativa que demandaría una inversión de 13 millones de dólares, relativizó su importancia para el departamento: «Estamos hablando de una obra que beneficiaría a 40 productores; no es un proyecto que beneficiaría a todos los paceños«.

«El departamento tiene otros problemas: trabajo, educación, salud, temas a tratar de solucionar de forma inmediata. No es que todo el departamento está pensando en el acueducto», completó.

Además del acueducto ganadero de La Paz, en la Legislatura deberá votarse el permiso de endeudamiento (se requieren dos tercios de ambas cámaras para aprobarse) para construir una planta de reciclaje de residuos en Las Heras por 25 millones de dólares (beneficiaría a todos los departamentos del Gran Mendoza) y una doble vía para Rivadavia y Junín, por 13 millones de dólares, un valor similar al del proyecto paceño.

Por su parte, desde el radicalismo advierten que si se demora la toma de deuda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podría direccionar los fondos previstos para las obras mendocinas a otras provincias.

(Gentileza El Memo)