Fernando Ubieta inauguró el período de Sesiones Ordinarias 2020

Se realizó hoy en el Honorable Concejo Deliberante de La Paz. Su discurso tuvo como eje central el estado en que se encontró la comuna al asumir, y pidió por la reanudación de las obras en el Hospital Arturo Illia.

En una apertura de sesiones atípica, el intendente, Fernando Ubieta, realizó este martes el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias para el período 2020, en el Honorable Concejo Deliberante de La Paz.

Ubieta comenzó haciendo referencia a la situación en la que, al asumir, encontró las cuentas del Municipio, subrayando que la deuda heredada arrojó un saldo de más de 64 millones de pesos, entre deuda flotante (18,5 millones), un préstamo de la Ley N° 8873 ($28,8 millones), mas uno contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo ($2,8 millones) y un convenio que se firmó unos días antes de su asunción con el Instituto Provincial de la Vivienda ($14 millones).

En este sentido aclaró que “En estos 4 meses de gestión, además de los aumentos salariales otorgados y el plan de empleo municipal puesto en marcha, se ha cancelado el 60% de la deuda flotante y el municipio ha pagado del total de la deuda $11.642.667.77”, a lo que agregó, “Hemos hecho un gran esfuerzo fiscal para poder ordenar los números, tenía pensado tener las cuentas ordenadas para junio a más tardar, íbamos en ese camino, lamentablemente surgió el imprevisto de esta pandemia, lo cual me lleva reorganizar partidas y trabajar fuertemente en lo social, procurando que aquellas familias que se encuentran en situación vulnerable puedan hacer frente, en estos meses, a la crisis de magnitud mundial en la que nos encontramos en materia sanitaria y económica”.

“Este es un departamento con muchas desigualdades, hay familias que poseen mucho y otras carecen absolutamente de todo. Me propuse ganar las elecciones e intentar acortar estas desigualdades, aunque nada se hace de la noche a la mañana. Siempre entendí el malestar de los olvidados, por eso era normal que cuando asumí muchos me pedían respuestas inmediatas a sus problemas”, sostuvo Ubieta. Cabe recordar que el intendente puso en marcha el Plan de Empleo Municipal, que abarca a 500 personas, que cumplen y desarrollan un trabajo acorde en horario a la remuneración recibida.

El intendente resaltó que congelo el sueldo de los funcionarios que lo acompañan y ligó esto a que los lugares que ocupan son de lucha y servicio, haciendo hincapié en que, “si alguno quiere hacer plata desde la política se equivocan de trabajo, para eso está la parte privada”.

En otro pasaje de su discurso, Ubieta aseguró que hasta la fecha, La Paz es el único departamento de Mendoza que cerró paritarias, y llevó el sueldo básico de los trabajadores municipales (planta permanente y eventual) por encima de la media provincial, y además hace unos días otorgó a los empleados un bono de dos mil pesos.

“Siempre lo digo en cada reunión que asisto, la plata que no va al bolsillo de los trabajadores va a las prebendas de la política, y no voy a permitir esto” expresó Fernando Ubieta.

En el cierre del discurso, el Jefe Comunal sostuvo: “Provengo de una ideología y de un movimiento que todos conocen, creo firmemente en que los más beneficiados en estos años que me tocará ser intendente de La Paz, deben ser los niños”, a lo que agregó, “no podemos mirar a otro lado y ver como hay muchísimos niños en La Paz que se acuestan sin haber comido, nos debemos como paceños y personas de bien un cambio real, un cambio solidario, debemos entre todos lograr sacar adelante a todas las familias que se encuentran en una mala situación y que sus hijos tengan las mismas posibilidades que las de los hijos de todos, son paceños que necesitan de un estado presente”.

Debido a la pandemia de coronavirus, fue una apertura de sesiones atípica.

La Situación Sanitaria

Desde el inicio de este virus la Municipalidad de La Paz ha trabajado en conjunto con el Hospital Dr. Arturo Illia, la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Iscamen, Coprosamen y demás reparticiones Municipales proveyendo de elementos de higiene y sanitarios a los empleados de estas reparticiones.

“Nos encontramos en una situación delicada, he mantenido muchas reuniones con el director del Hospital Dr. Arturo Illia e iremos haciendo las gestiones necesarias para corregir la desigualdad que existe entre la salud de un paceño y la de un habitante de Mendoza, que vive en los grandes centros urbanos. Les solicito a los señores concejales que me acompañen en el pedido a la provincia para que de una vez por todas se termine el hospital nuevo, que es una obra que se encuentra paralizada y es de suma importancia para todos, quizás la más importante. Quiero que dejemos de ser ciudadanos de segunda, nuestros hijos y abuelos merecen ser atendidos de la mejor manera y no ser despachantes de enfermos a San Martin o Mendoza Capital”, sostuvo.

Obra Pública y proyectos de desarrollo

“Tenemos varios proyectos en marcha que están aprobados, enmarcados dentro del programa Argentina Hace, con los que intentaremos reactivar la obra pública y se irán destrabando a medida que el virus vaya desapareciendo, proyectos que brindaran desarrollo productivo a nuestro pueblo y generaran riquezas, que son necesarias para que cada habitante pueda tener un trabajo digno y pueda desarrollarse como persona de bien”, detalló Ubieta, a lo que agregó, “Próximamente y a medida que las circunstancias lo vayan permitiendo daremos a conocer un proyecto de remodelación integral de la entrada al departamento sobre la extensión de la Avenida 25 de Mayo. Es un proyecto vanguardista que cambiara la estética de La Paz y modernizara los servicios de conectividad”, finalizó el intendente.