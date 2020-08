Fernando Ubieta: «La Paz es el Departamento más olvidado de la provincia y quiero que esto cambie»

El mandatario paceño brindó su discurso por el 170 aniversario del Departamento, donde realizó un balance de su gestión y contó algunos de los proyectos a futuro.

El intendente Fernando Ubieta realizó su discurso en el marco del aniversario 170º de La Paz. Durante poco más de 15 minutos, el jefe comunal habló en un tono conciliador y realizó un repaso de su gestión, pidió responsabilidad a los vecinos ante la pandemia y contó algunos proyectos a futuro.

Ubieta manifestó sentir orgullo por “pertenecer a la misma fuerza política que el presidente”, y recalcó los esfuerzos de Alberto Fernández por gestionar en esta época. Asimismo comentó “el mismo orgullo que siento, más allá de no compartir el color político, por nuestro gobernador que también ha hecho lo mismo que el presidente, y se ha puesto al hombro, y que está trabajando y cuidando, a cada uno de los habitantes de la provincia”.

El jefe comunal, indicó que hasta el momento el Departamento no cuenta con casos de COVID-19, sin embargo subrayó “lo que no nos exime de nada, la verdad que más allá de las medidas que se pueden haber tomado, obviamente que hay, como digo en cada una de las entrevistas que hago, hay una grandísima cuota de suerte de que este Departamento esté libre del virus” y agregó “apelo a la conciencia social de cada uno de nosotros”

“Por favor cuidémonos, no se trata de un virus común y corriente no se trata de una enfermedad común y corriente, se cobra vidas, y las vidas no las podemos recuperar”, pidió el mandatario.