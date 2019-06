Festejos en la Casa Radical de Rivadavia por el claro triunfo de Cambia Mendoza

Cambia Mendoza será representado en las próximas elecciones generales por Miguel Ronco, que obtuvo un importante respaldo en las PASO departamentales de Rivadavia, con el 74% dentro de ese espacio, y un total de 51% de los votos generales, con el 35% de mesas escrutadas.

Mientras que Gabriela Lizana, será la candidata del Frente Elegí, ya que superó a los otros dos candidatos: Juan Garrido y Juan Manuel Villalba, segundo y tercero respectivamente.

En la Casa Radical de calle Wenceslao Núñez, el actual intendente Miguel Ronco fue ovacionado por los presentes, que también le cantaron el cumpleaños, y se mostró rodeado de otro ex intendente Gerardo Del Río, el presidente del radicalismo departamental Javier Fornasari, su jefe de Gabinete, Jorge Coco Carballo y por la lista de concejales que encabezó Fernando Rodríguez.

Tras las palabras de Rodríguez, Fornasari, Del Río y Carballo, Miguel Ronco reafirmó su compromiso «con los vecinos de Rivadavia para que tengan más y mejores servicios y por ello merecen todo nuestro esfuerzo».

También se mostró agradecido con sus colaboradores y militantes que lo acompañaron en este primer jalón en el que buscará retener la intendencia. En la conferencia de prensa, valoró el gesto del precandidato del socialismo Manuel Liberal (obtuvo el 16 de los votos dentro del espacio), quien se acercó a saludarlo y agradeció el gesto y lo definió «como un gran perdedor».

«Libero a los que se sentían culpables de que yo fuera intendente»

Y le dedicó un párrafo para el ex intendente Ricardo Mansur, quien en distintas ocasiones dijo sentirse culpable por haber llevado a Ronco a la intendencia: «Quiero liberar a aquellos que decían sentirse culpable de que yo fuera intendente. Quiero liberarlos de esto, porque ha quedado demostrado que esto no era así. Porque las elecciones las gana el candidato y la gente lo vota. Desde el primer momento que me senté en el sillón de la intendencia, el que gobernaba era yo. Muchos decían que gobernaban otros. No soy títere de nadie. Pero esto no quiere decir que yo sea absoluto, sino que gobierno con un equipo, y consulto con ellos y los vecinos, y también escucho a los periodistas. Por eso la gente nos ha ratificado y nos acompaña».